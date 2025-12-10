Togo: La justice togolaise au coeur de la prévention de la torture

10 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo a célébré ce mercredi la Journée internationale des droits de l'homme, observée chaque année le 10 décembre.

L'occasion pour les institutions engagées dans la protection des libertés fondamentales de mener diverses activités. Parmi elles, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a organisé à Lomé une rencontre d'échanges avec les magistrats du Tribunal et de la Cour d'appel autour d'un sujet central : la prévention et la lutte contre la torture.

Cette séance de travail a permis aux acteurs de la chaîne judiciaire de revenir sur les défis liés au respect de la Convention des Nations Unies contre la torture et des engagements internationaux pris par le Togo.

Les discussions ont abordé plusieurs points essentiels, notamment le cadre juridique national, les outils permettant de détecter les cas de torture, la prise en charge des victimes et les sanctions prévues par la loi à l'encontre des auteurs.

À travers cette initiative, la CNDH cherche à renforcer sa coopération avec les juridictions nationales afin d'améliorer la prévention et de lutter plus efficacement contre la torture et les traitements inhumains, cruels ou dégradants.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.