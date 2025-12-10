Togo: La justice togolaise au coeur de la prévention de la torture

Le Togo a célébré ce mercredi la Journée internationale des droits de l'homme, observée chaque année le 10 décembre.

L'occasion pour les institutions engagées dans la protection des libertés fondamentales de mener diverses activités. Parmi elles, la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) a organisé à Lomé une rencontre d'échanges avec les magistrats du Tribunal et de la Cour d'appel autour d'un sujet central : la prévention et la lutte contre la torture.

Cette séance de travail a permis aux acteurs de la chaîne judiciaire de revenir sur les défis liés au respect de la Convention des Nations Unies contre la torture et des engagements internationaux pris par le Togo.

Les discussions ont abordé plusieurs points essentiels, notamment le cadre juridique national, les outils permettant de détecter les cas de torture, la prise en charge des victimes et les sanctions prévues par la loi à l'encontre des auteurs.

À travers cette initiative, la CNDH cherche à renforcer sa coopération avec les juridictions nationales afin d'améliorer la prévention et de lutter plus efficacement contre la torture et les traitements inhumains, cruels ou dégradants.