Togo: Loi de finances - Direction le Sénat

Le projet de loi de finances 2026 a été adopté mardi en première lecture par la majorité parlementaire, malgré le vote contre des députés de l'opposition. Le texte, premier budget de la Ve République, a fait l'objet d'un léger ajustement du montant global.

Le budget passe ainsi de 2 704,5 milliards à 2 751,5 milliards de Fcfa, soit une hausse de 14,8 % par rapport à 2025. D'après la Commission des finances, présidée par Djossou Sémondji, cette augmentation découle de ressources additionnelles obtenues auprès d'un partenaire extérieur.

« Cette hausse est venue sur initiative du gouvernement, qui nous a expliqué avoir reçu des ressources supplémentaires. Ils en ont profité pour les intégrer au budget 2026. Si un collectif budgétaire avait été fait, cela aurait pu être intégré au budget en cours », a précisé M. Sémondji.

L'opposition, elle, dénonce un texte qui ne répond pas, selon elle, aux besoins des citoyens. La députée Brigitte Adjamagbo-Johnson (DMP) estime que le gouvernement mise « uniquement » sur les recettes fiscales pour financer ses ambitions, au détriment des contribuables. Elle regrette qu'aucune avancée ne soit faite concernant la performance des entreprises publiques et des industries extractives, qu'elle juge peu contributrices au budget national.

« Nous avons voté contre ce projet de loi car nous sommes convaincus qu'il ne va pas dans l'intérêt des Togolais. Nous avons formulé des contributions importantes durant l'étude, mais la plupart n'ont pas été retenues », a-t-elle réagi à l'issue de la séance.

La procédure parlementaire se poursuit. Conformément au principe de la navette, le texte sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Après son examen, il reviendra devant l'Assemblée nationale pour adoption définitive.