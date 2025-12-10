Afrique de l'Ouest: Maraîchers et pêcheurs mieux armés contre l'érosion

L'érosion côtière n'épargne aucun pays du littoral ouest-africain. Du Sénégal au Bénin, la montée des eaux grignote les rivages, menace les habitats et perturbe les activités économiques.

Au Togo, où le phénomène frappe durement les côtes, les initiatives se multiplient pour freiner l'avancée de la mer grâce à des épis, des digues et d'autres aménagements de protection. En parallèle, des efforts sont menés pour aider les populations qui vivent directement de la mer et de la terre.

Dans la préfecture des Lacs, particulièrement exposée, les maraîchers et pêcheurs entrent dans une nouvelle phase de leurs activités grâce à l'acquisition d'équipements de production. Le matériel, financé par la Banque mondiale dans le cadre du Projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA ResIP), comprend des kits d'irrigation équipés de pompes solaires, des moteurs hors-bord et des gilets de sauvetage.

L'objectif est de renforcer la résilience des communautés touchées par l'érosion et leur permettre de maintenir, voire d'augmenter, leurs productions dans un contexte où le climat change vite.

Pour Yao Komi, coordonnateur adjoint du projet WACA ResIP, l'utilité de ces équipements ne fait aucun doute. Il souligne que les maraîchers font face à une chaleur plus intense et à des pluies irrégulières. « Ces outils permettront de régler de façon significative le problème d'eau pour le développement des productions », explique-t-il.

Les autorités locales rappellent que cette dotation s'inscrit dans la continuité des actions engagées dans le cadre du programme WACA ResIP, programme qui intervient dans plusieurs pays ouest-africains confrontés au même défi.