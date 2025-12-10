Afrique: Clap de fin en musique

Le 9e Congrès panafricain, qui se tient à Lomé du 8 au 12 décembre, s'achèvera vendredi soir par un grand concert organisé au Palais des Congrès à partir de 19 h.

Les autorités veulent offrir une fin de cérémonie festive et accessible à tous pour marquer ce moment présenté comme une étape importante du renouveau panafricain.

La programmation réunit des artistes togolais et internationaux. Côté scène locale, le public retrouvera King Mensah, Paki Chenzu, King Bala, King Maz et Anodaboy. Deux grandes voix venues d'ailleurs sont également annoncées : Singuila et la chanteuse ivoirienne Josey.

L'accès au concert sera gratuit. Les organisateurs expliquent vouloir permettre au plus grand nombre de participer à cette soirée pensée comme un temps de célébration et de rassemblement autour de l'esprit panafricain qui a animé le congrès toute la semaine.