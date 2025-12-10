Gambie: Le pays se tient prêt à travailler intimement avec l'Indonésie, selon l'ambassadeur Lang Yabou

L'ambassadeur Lang Yabou, directeur de cabinet de Ministère des Affaires Etrangères, a révélé la volonté de la Gambie à travailler intimement avec la République d'Indonésie.

L'ambassadeur Yabou a renouvelé cette ambition lors d'un Conclave entre les représentants des ministères des affaires étrangères de l'Indonésie et de la Gambie à Bali.

Des hauts dignitaires des deux pays se sont rencontrés le 4 décembre de cette année au Pullman Bali Legian Beach Hotel à Bali. Ils ont signé un pacte de coopération qui découle de la nécessité de convoquer une Deuxième Commission Mixte pour la Coopération Bilatérale à Banjul en 2026, et ce, dans le cadre des efforts en cours visant à approfondir les relations de longue haleine entre les deux pays.

« La Gambie se tient prête à travailler intimement avec l'Indonésie en vue de garantir que la Commission 2026 soit productive et tournée vers l'avenir, » a déclaré Mr Yabou, ajoutant que la coopération bilatérale qui résultera de cette commission mixte sera bâtie sur plusieurs piliers de développement mutuellement bénéfiques.

Ces piliers de coopération, révèle-t-il, engloberaient le soutien et le renforcement des capacités des institutions publiques, des échanges sur les meilleures pratiques législatives, et la mise en place de forums parlementaires mixtes.

Dans le cadre du soutien et du renforcement des capacités des institutions publiques, il a indiqué l'organisation de séances de formation dédiées aux personnels administratifs, la mise en place d'un parlement digital, et la modernisation des structures et équipements de recherche. Les échanges sur les meilleures pratiques législatives concerneront les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, la sécurité maritime et la pêche, ainsi que la supervision des mécanismes de défense et de maintien de la paix.

Les forums parlementaires mixtes établiront ou institueront des groupes de rencontre et de discussion entre les membres des parlements des deux pays, et un dialogue bilatéral annuel, dont les principaux thèmes de conversation comprendront le changement climatique, les sujets concernant l'OCI, et le droit commercial, sera organisé alternativement à Banjul et Jakarta, ou en marge des travaux de l'Assemblée de l'IPU.

« La Gambie salue les efforts visant à promouvoir la coopération entre nos institutions parlementaires, à faciliter les visites entre les commissions parlementaires et le leadership, et à partager les meilleures pratiques législatives en matière de gouvernance, de réforme économique, de responsabilisation et de supervision des institutions publiques, » a-t-il réitéré.

« Nous sommes de l'avis que de tels échanges pourraient favoriser le renforcement d'un système de gouvernance orienté vers le people, et ce, tout en soutenant également la sanction législative des mécanismes de coopération découlant de cette consultation et de la mise en place prochaine de la Commission Mixte. »

Mr Yabou a également révélé que les rapports entre les deux pays seront désormais marqués par un soutien mutuel dans les organisations internationales, la coopération consulaire, et un cadre de consensus général.

« Une coopération consulaire renforcée est indispensable en vue de garantir la protection et le confort de nos citoyens à l'étranger, en particulier dans un monde interconnecté et de plus en plus mobile, » a-t-il déclaré.

Il a poursuivi pour dire : « La Gambie suggère que les domaines suivants soient l'objet d'une attention particulière : l'échange perpétuel d'informations sur le bien-être des citoyens et les affaires consulaires ; la coopération sur la documentation, le transit et l'assistance administrative ; le partage des meilleures pratiques en termes de gestion des flux migratoires et de l'engagement de la diaspora, les opportunités de formation pour les agents consulaires afin de rehausser la qualité des prestations de service, et le besoin pour l'Indonésie d'identifier les candidats possibles pour la nomination de notre Consul Honoraire à Jakarta et dans d'autres villes et cités. »

Il a également annoncé: « La Gambie est convaincue qu'une coordination améliorée entre nos ambassades facilitera l'assistance à nos citoyens respectifs et rehaussera davantage la confiance mutuelle, et ce, tout en éradiquant les difficultés rencontrées par les services consulaires. »

Ces suggestions, les représentants du Ministère des Affaires Etrangères de l'Indonésie - avec à leur tête Mr Dewi Justicia Meidiwaty, directeur des Affaires Africaines - se sont déclarés prêts à en discuter de manière constructive et productive pour le bénéfice de nos deux nations lors de la réunion de la Deuxième Commission Mixte pour la Coopération Bilatérale à Banjul en 2026.