Afrique Centrale: Le Gouvernement dénonce la violation par le Rwanda de l'accord de paix

10 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le gouvernement congolais exprime sa vive préoccupation face à la violation par le Rwanda de l'accord de paix récemment signé entre le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, jeudi 4 décembre à Washington.

Cette question a été évoquée mardi 9 décembre lors d'une rencontre présidée par la Première ministre Judith Suminwa, en présence des membres du gouvernement.

Dans un contexte d'escalade sécuritaire, cette session visait la mise en oeuvre urgente des engagements du chef de l'État et la gestion des nouvelles violations rwandaises au Sud-Kivu, une situation d'autant plus intolérable qu'elle survient juste après la signature rwandaise des accords, remettant en cause l'autorité du médiateur américain et la crédibilité de son processus, déplore le Gouvernement.

À l'issue de la réunion, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole, a détaillé les mesures pour répondre efficacement à cette situation.

« Mais ici, ce qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, comme le Président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la Nation, le Rwanda viole impunément l'accord que nous avons convenu ou signé à Washington il y a quelques jours.

Ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi le lieu d'interpeller le médiateur pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, il puisse peser de tout son poids pour que la paix soit restaurée et que le Rwanda se range », a-t-il précisé.

