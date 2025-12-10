Sénégal: Gestion fiscale et comptable - Le Bureau de mise à niveau va accompagner 22 entreprises sénégalaises

Dakar — Le Bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal (BMN) s'est engagé à accompagner vingt-deux entreprises dans la maîtrise la gestion fiscale et de la fiabilité de la comptabilité de ces structures à la faveur de conventions signées mercredi à Dakar en partenariat avec le cabinet dénommé CGA Digital (Centre de gestion agrée), a constaté l'APS.

Les entreprises signataires de ces conventions avec le Bureau de mise à niveau des entreprises du Sénégal et CGA Digital évoluent dans les secteurs de la confection de textile, de la construction métallique et de l'agro-industrie.

"Nous accompagnons ces entreprises dans la réalisation de leurs projets d'investissement, mais nous sommes rendus compte qu'elles devaient également être renforcées sur le volet de l'organisation financière et comptable", a indiqué Fatou Dyana Ba, la directrice générale du BMN.

Elle insisté sur le fait que ce constat est à l'origine de l'engagement du BME d'entrer en partenariat avec CGA Digital afin d'accompagner les entreprises bénéficiaires dans leur formalisation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"L'initiative concerne des entreprises de petite taille, qui ont un chiffre d'affaires de moins de 100 millions de francs CFA. C'est un accompagnement qui va durer entre 18 et 24 mois", a précisé Mme Ba.

C'est ainsi que la BMN prend en charge 90 % des coûts de cet accompagnement, tandis que les entreprises bénéficiaires contribuent à hauteur de 10%, s'engageant ainsi "activement dans leur propre développement", a laissé entendre la directrice de la BMN.

Elle a signalé qu'au-delà de l'aspect comptable et financier, CGA Digital dispose également d'une plateforme permettant d'enrôler les entreprises évoluant dans les régions, illustrant le fait que le BMN pouvait agri partout à travers le pays.

Une preuve, selon Mme Ba, que le cabinet CGA Digital va être en mesure de pouvoir toutes les informations comptables et de les inscrire au niveau de la plateforme, offrant ainsi la possibilité d'ouverture d'autres perspectives.

La directrice du BMN des entreprises sénégalaises a notamment évoquer la possibilité pour les entreprises bénéficiaires de pouvoir aller sur le marché financier en présentant une situation financière et comptable pouvant leur permettre d'accéder plus facilement aux financements bancaires et de la microfinance.

"Le Bureau de mise à niveau accompagne les entreprises pour avoir plus de revenus, de richesse et de valeur ajoutée. Pour atteindre ce niveau, il faut que les entreprises se formalisent et qu'elles disposent d'états financiers", a de son côté indiqué Babacar Diagne, le directeur général de CGA Digital.

Le cabinet va leur proposer une gestion comptable numérique, disponible même sur les smartphones.

"L'entrepreneur peut avoir à partir de là des informations fiables, lui permettant de savoir, par exemple, s'il y a des pertes, des profits ou une évolution", a expliqué M. Diagne.