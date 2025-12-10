Afrique: Pape BounaThiaw, huitième technicien sénégalais à conduire les Lions à la CAN

Dakar — Le sélectionneur des Lions du football, Pape Bouna Thiaw, sera le huitième technicien sénégalais à conduire l'équipe nationale à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en 18 participations sénégalaises à ces joutes continentales.

Depuis la première participation du Sénégal à la CAN en 1965, un peu moins d'une dizaine de techniciens sénégalais et étrangers ont conduit les Lions au rendez-vous du football continental.

En poste depuis décembre 2024, l'ancien attaquant des Lions a la lourde tâche de faire aussi bien que son ancien partenaire Aliou Cissé, technicien au plus grand nombre de participations à la CAN sur le banc du Sénégal.

L'ancien capitaine des Lions a conduit l'équipe nationale à quatre éditions de la CAN en 2017 au Gabon, en 2019 en Egypte, en 2022 au Cameroun (CAN 2021) et en 2023 en Côte d'Ivoire.

Aliou Cissé a aussi remporté l'unique CAN des Lions en 2022 au Cameroun. Surnommé "El Tactico", l'ancien défenseur peut se prévaloir d'un bilan élogieux à la tête de l'équipe nationale en CAN.

A la tête des Lions, Aliou Cissé a été vainqueur de cette compétition, construisant son succès édition après édition. Il a été demi-finaliste et quart de finaliste, mais a aussi été présent en 1/8 de finale de la CAN avec les Lions.

Pape Thiaw, vainqueur du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) en 2023 avec l'équipe nationale locale, suit les traces de son compatriote avec a un bilan tout aussi prometteur depuis sa nomination.

En 14 matchs disputés, l'ancien entraineur de Niarry Tally, Grand Dakar et Biscuiterie (NGB, Ligue 2 sénégalaise) compte 11 victoires, deux matchs nuls, une défaite (en amical face au Brésil en novembre).

Depuis que Pape Thiaw est sur le banc des Lions, Sadio Mané et ses partenaires ont inscrit 32 buts contre 6 buts encaissés.

Les observateurs du ballon rond ont de même salué le style de jeu mis en place par le natif de Niarry Tally, un quartier de Dakar, centré sur le "jeu libéré, fluide et le collectif".

Au Maroc, Pape Thiaw va viser la reconquête du titre perdu lors de la dernière édition. Il aura aussi en tête de faire un bon résultat avec les Lions, pour espérer conduire l'équipe nationale à la Coupe du monde en 2026.

Voici la liste des techniciens locaux qui ont conduit les Lions à la CAN :

CAN 1965 (Tunisie) : Habib Ba

CAN 1968 (Ethiopie) : Mawade Wade

CAN 1986 (Egypte) : Pape Diop

CAN 1994 (Tunisie) : Jules François Bocandé et Boubacar Sarr dit " Locotte"

CAN 2006 (Egypte) : Abdoulaye Sarr

CAN 2012 (Guinée Equatoriale) : Amara Traoré

CAN 2017 (Gabon) : Aliou Cissé

CAN 2019 (Egyote) : Aliou Cissé

CAN 2021(Cameroun) : Aliou Cissé

CAN 2023 (Cote d'Ivoire) : Aliou Cissé

CAN 2025 (Maroc) : Pape Bouna Thiaw