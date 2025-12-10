Sénégal: Des assises 'très bientôt' sur les conditions de vie dans les écoles coraniques (Ministre)

Dakar — Le gouvernement va organiser "très prochainement" des assises sur les conditions de vie dans les écoles coraniques, en vue d'une meilleure protection des enfants, a indiqué la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

"On va très prochainement organiser les assises sur les conditions de vie dans les daaras comme nous l'a demandé le président de la République", a-t-elle dit, sans préciser de date.

Mme Dièye intervenait mardi lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget de son département pour l'exercice 2026.

Cette rencontre va regrouper l'ensemble des acteurs du secteur pour échanger sur les conditions de vie dans les écoles coraniques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les assises annoncées vont également mises à profit pour aborder la problématique des enfants de la rue qui, pour la plupart, sont des "talibés", a expliqué Maïmouna Dièye.

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a souligné les efforts enregistrés dans l'enrôlement des "talibés", dans le cadre du programme de la Couverture maladie universelle (CMU) dédié aux écoles coraniques.

Selon Maïmouna Dièye, "25 mille talibés sont en cours d'enrôlement à Touba, mais 3596 sont déjà enrôlés à Diourbel de manière effective et 4400 talibés enrôlés dans les autres régions du Sénégal".

Elle estime que pour une meilleure protection des enfants, notamment ceux des écoles coraniques, il faut parvenir à reproduire ces efforts dans les autres régions.