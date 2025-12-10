Sénégal: Camp de chirurgie pédiatrique - Une cinquantaine d'enfants gratuitement pris en charge à Sédhiou

Sédhiou — Une cinquantaine d'enfants, âgés de 0 à 14 ans, ont bénéficié gratuitement d'interventions médicales lors d'un camp de chirurgie pédiatrique de quatre jours, clôturé mardi à l'hôpital régional de Sédhiou (sud), a appris l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet "Capitale Santé", porté par l'ONG Amref Health Africa en partenariat avec les autorités sanitaires locales.

Durant quatre jours, une équipe pluridisciplinaire composée de chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et agents communautaires a pris en charge une cinquantaine d'enfants avec des pathologies variées, allant des hernies ombilicales aux malformations congénitales mineures.

L'objectif étant de "réduire les inégalités d'accès aux soins chirurgicaux pour les enfants issus de familles vulnérables, souvent confrontées à des barrières financières et géographiques", a expliqué la directrice régionale des programmes à Amref, Hidan Dione.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Ce camp de chirurgie s'inscrit dans notre vision de rapprocher les soins spécialisés des populations les plus éloignées. Grâce à la collaboration exemplaire avec l'hôpital régional de Sédhiou, nous avons pu offrir une prise en charge gratuite à des enfants qui, autrement, n'auraient pas eu accès à ces interventions", a-t-elle fait valoir.

Le camp déroulé dans le cadre du projet " Capitale Santé ", déployé dans plusieurs régions du Sénégal, vise à renforcer les systèmes de santé locaux, notamment à travers la formation du personnel médical, l'amélioration des infrastructures et l'organisation d'activités de santé communautaire.

Pour la directrice des programmes, ce camp de chirurgie constitue une réponse concrète aux besoins pressants en matière de santé infantile à Sédhiou.

Le représentant du directeur de l'hôpital régional, Diaguély Yaffa, a salué cette initiative, la qualifiant d'action "salvatrice".

"C'est une initiative qui soulage non seulement les familles, mais renforce aussi nos capacités techniques. Nous plaidons pour la pérennisation de ces camps de chirurgie gratuits, qui répondent à une demande réelle", a-t -il souligné.

De son côté, le coordinateur de la mission, le professeur Gabriel Ngom, chirurgien pédiatre, a estimé que ce camp de chirurgie à Sédhiou illustre une fois de plus la puissance de la solidarité médicale et l'importance des partenariats durables entre organisations non gouvernementales, structures sanitaires et communautés locales.