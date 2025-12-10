Sénégal: Kédougou - Une personne arrêtée en possession d'une quantité importante de médicaments frauduleux

Kédougou — La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) a procédé, mardi à Sambranbagou, une localité de la région de Kédougou (Sud-est), d'une personne de nationalité étrangère, en possession d'une cinquante-six cartons de médicaments frauduleux, a-t-on appris d'une source policière.

L'individu est suspecté de faire partie d'un réseau de trafic international de substances psychotropes et de vente illégale de comprimés de Tramadol, a indiqué la source.

Elle souligne que les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Kédougou ont opéré cette arrestation à la suite d'une filature de plusieurs heures.

L'individu, suspecté d'être le gérant d'une pharmacie clandestine, a finalement été interpellé dans sa chambre dans laquelle les policiers ont retrouvé cinquante-six cartons de Tramadol contenant en tout 5 600 comprimés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le suspecté mènerait ses activités dans sa boutique où il vendrait en même temps des médicaments frauduleux pendant toute la journée avant de les ramener à son domicile à la descente.

Cela a conduit les policiers à mettre en place un dispositif de surveillance et de filature ayant débouché sur son arrestation.

"Reconduit dans sa boutique après son interpellation, la fouille de fond en comble du local a occasionné la découverte d'un autre carton de 100 comprimés, ce qui que la quantité totale de 5700 comprimés Tramadol et une importante quantité de différents médicaments d'un poids total de 164 kilogrammes ont été retrouvé" ajoute la source.

Interrogé sur la provenance des comprimés Tramadol et des autres médicaments frauduleux, le mis en cause aurait déclaré en être le propriétaire soutenant les avoir importés d'un pays frontalier.

Il a été placé en position de garde à vue pour détention et trafic international de substances psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien.