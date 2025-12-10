Sénégal: Plus de 220 milliards alloués au ministère de l'Intérieur pour 2026

Dakar — Le projet de budget 2026 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a été fixé à 220 milliards 005 millions 608 mille 585 FCFA en crédits de paiement, les autorisations d'engagement pour le même exercice s'élevant à 222 milliards 257 millions 775 mille 532 FCFA, a-t-on appris lors de la séance plénière consacrée à son examen.

Le budget 2026 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est réparti en plusieurs programmes, dont le plus important concerne le volet sécuritaire, doté d'une enveloppe de 150,86 milliards.

Il porte notamment sur les dépenses de personnel, les biens et services, les transferts courants et les investissements, peut-on lire dans le rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale.

La protection civile bénéficie d'un programme de 43,12 milliards, renseigne la même source, précisant que l'administration territoriale dispose de d'un budget de 15,30 milliards.

Le programme portant pilotage, coordination et gestion administrative est doté de 6,61 milliards et celui de la gouvernance électorale de 3,70 milliards, lit-on dans le document.