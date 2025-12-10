Sénégal: Vers une révision de la loi sur les pupilles de la nation

10 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Un projet de loi sera bientôt déposé au secrétariat du gouvernement pour la révision de la loi sur les pupilles de la nation en vue de décliner des nouvelles conditions d'éligibilité, a annoncé la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

"La loi sur les pupilles de la nation de 2006 a été élaborée à la suite du drame regrettable" du bateau "Le Joola", a relevé Maïmouna Dièye en faisant référence au naufrage de ce ferry qui reliait Dakar à Ziguinchor, le 26 septembre 2002.

"Aujourd'hui, la loi a 19 ans, c'est la raison pour laquelle mon département a entrepris les consultations pour la réviser", a-t-elle annoncé à l'Assemblée nationale, mardi, lors de la plénière portant sur l'examen du projet de budget de son département pour l'exercice 2026.

Interpellée sur la question des pupilles de la nation par certains députés, elle a indiqué qu'un projet de décret est en cours d'élaboration "pour décliner les conditions" d'accès à ce statut.

Le travail a déjà commencé avec l'Office national des pupilles de la nation (ONPN), l'échéance étant fixée à 2026 "pour déposer le projet de loi sur la table du secrétaire général du gouvernement", a-t-il dit.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.