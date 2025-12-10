Afrique: Nationalité sportive - La FIBA fait passer l'âge d'obtention du passeport sportif de 16 à 18 ans

Dakar — La FIBA a décidé de faire passer de 16 à 18 ans l'âge d'obtention du passeport permettant à un joueur d'évoluer en équipe nationale sans restriction, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB).

Selon un communiqué de la FSBB, la Fédération internationale de basket-ball a toutefois décidé que "les joueurs ayant déjà participé à des compétitions seniors majeures de la FIBA avec une équipe nationale ne pourront plus représenter une autre sélection".

Ces décisions ont été "entérinées lors" de la dernière réunion du Bureau central de la FIBA, tenue à la Maison du basketball Patrick Baumann, à Mies, en Suisse.

Selon le communiqué, la réforme adoptée vise à "rendre plus clair et plus objectif le processus de détermination de la nationalité sportive des joueurs", aussi bien en basketball classique qu'en 3x3.

Cette évolution résulte du plaidoyer mené par le président de la FSBB, Babacar Ndiaye, mandaté par ses homologues des autres fédérations africaines pour défendre ce dossier lors du dernier congrès de la FIBA, le 25 juillet en Côte d'Ivoire, en marge de l'Afrobasket féminin.

M. Ndiaye, membre de la Commission juridique de la FIBA, militait depuis longtemps pour une révision du règlement sur le statut des joueurs.