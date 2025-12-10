Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a procédé lundi à la restitution des résultats de l'évaluation de la résilience des services de santé de première ligne et suivi des services essentiels (Fastr1) et des besoins, perceptions et de demandes des communautés. Selon le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, Samba Cor Sar, ladite activité marque la fin de la quatrième phase de l'évaluation des capacités des services de première ligne en période de pandémie. « La particularité de cette phase se trouve à deux niveaux.

L'augmentation de l'assiette de collecte pour atteindre 420 structures de santé et une analyse des données au niveau région. Ce deuxième point fournit des données permettant un aperçu rapide des principaux indicateurs de la région » déclare Dr Sarr. Et d'estimer : « cette présente séance de partage sera mise à profit pour l'équipe du ministère de la santé et de l'hygiène publique et ses partenaires pour échanger sur les résultats et identifier les plus pertinents pour les transformer en notes de politique, articles scientifiques, communications dans les réunions de coordination de services techniques et les rencontres internationales ».

Pour les acteurs, cette enquête a allié une approche qui a essayé de montrer comment l'enquête téléphonique peut être aussi fiable que celle de terrain. «C'est avec l'appui de l'Oms que ce système a été conçu et implémenté pour la première phase au niveau du secteur public et de la communauté. La Banque a rejoint le processus lors de la deuxième phase avec l'élargissement de la population d'enquête au secteur privé et la mobilisation d'un consultant pour appuyer la collecte et l'analyse des données.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La finalité de ce projet est de disposer d'un système d'évaluation rapide des capacités des services de santé de première ligne en période d'épidémie » a fait savoir Dr Samba Cor. Il a en outre renseigné que le Sénégal a eu la chance d'être sélectionné parmi les pays pionniers pour montrer cette nouvelle approche d'évaluation rapide qui permet de pouvoir immédiatement identifier là où nous avons des faiblesses, les combler et permettre à la structure de retrouver sa réactivité opérationnelle en cours d'épidémie.