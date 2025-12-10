Burkina Faso: Journées agro-alimentaires Plusieurs acteurs primés

La Fédération nationale des industries de l'agro-alimentaire et de transformation du Burkina (FIAB) a organisé la « Nuit des JAAL », jeudi 4 décembre 2025, à Ouagadougou. Le secrétaire général de la FIAB, Modeste Ouédraogo :

« la tenue de cette édition est le fruit de la résilience des acteurs et du soutien constant de nos partenaires ». Le directeur général de la promotion de l'économie rurale, Ollo Arnaud Kam, a souhaité que les distinctions deviennent un levier de croissance et une ouverture vers de nouveaux marchés. Une nuit de distinction pour célébrer le mérite des acteurs de la transformation agro-alimentaire.

Du 28 novembre au 5 décembre 2025 s'est tenue à Ouagadougou, la XIIIe édition des journées agro-alimentaires de la Fédération nationale des industries de l'agro-alimentaire et de transformation du Burkina (FIAB). La cérémonie de clôture a eu lieu, jeudi 4décembre 2025, à Ouagadougou. « Transformation agro-alimentaire et souveraineté alimentaire au Burkina Faso : enjeux, défis et perspectives », a été le thème retenu. Au cours de la soirée plusieurs acteurs de la transformation agro-alimentaire ont reçu des prix de différents partenaires dans 5 catégories.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la 1re catégorie prix d'excellence du ministre chargé de l'Agriculture, commandant Ismaël Sombié, a été décerné à « Nutrifor industrie SA ». Ce prix est constitué d'une décortiqueuse de riz. Dans la 2e catégorie, l'Agence pour la promotion des exportations du Burkina (Apex-Burkina) a décerné le prix de la meilleure entreprise agro-alimentaire exportatrice de 2024 à l'entreprise Traoré Tenin production (ETT-PRO). Le lauréat a reçus un trophée et 200 000 F CFA.

Dans la 3e catégorie, deux acteurs ont été primés par des attestations. Pour la 4e catégorie, 2 lauréats ont reçu des attestations. Et dans la 5e catégorie, 5 acteurs ont reçu également des attestations. Le lauréat Amadou Paré, directeur général Nutrifor industrie SA, a indiqué que ce prix est un signe que sa structure est sur la bonne voie en termes de transformation des matières premières nationales. Il a traduit sa gratitude au ministère en charge de l'agriculture pour la reconnaissance.

Le secrétaire général de la FIAB, Modeste Ouédraogo, représentant la présidente du comité d'organisation a indiqué que la XIIIe édition des JAAL a connu la participation de plus de 200 exposants venus du Burkina Faso et de la sous-région. Il a expliqué que durant les 7 jours, l'édition a décliné un programme dense et structuré autour du partage, de la valorisation et du renforcement des compétences. Il a remercié l'ensemble des partenaires qui ont permis la tenue de l'édition avant de saluer la forte présence de la délégation malienne.

Aux autorités burkinabè, Modeste Ouédraogo a traduit la reconnaissance du comité d'organisation, pour l'accompagnement aux Journées agro-alimentaires. Il a donné rendez-vous en novembre 2027 pour la XIVe édition des JAAL. Le directeur général de la promotion de l'économie rurale, Ollo Arnaud Kam, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, a affirmé que la Nuit des JAAL témoigne de la détermination des acteurs du secteur à faire de la souveraineté alimentaire le socle d'un Burkina Faso résilient, maitre de sa production et de sa consommation .

Il a donc encouragé l'ensemble des acteurs à innover et à exploiter toutes les opportunités afin de dynamiser les unités de transformation en assurant la souveraineté alimentaire du Burkina. Il a félicité l'ensemble des lauréats. « Que ces distinctions deviennent un levier de croissance, un moteur d'excellence et une ouverture vers de nouveaux marchés », a-t-il souhaité.