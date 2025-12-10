Burkina Faso: Tenkodogo - Des élèves reconnaissants au président du Faso, Ibrahim Traoré

10 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par KAK

Plusieurs élèves de Tenkodogo ont marché dans la ville, le mercredi 10 novembre 2025, pour soutenir les actions du président du Faso, Ibrahim Traoré, en faveur de l'éducation et d'un Burkina Faso de souveraineté. De la place de la nation, ils se sont rendus au haut-commissariat de Tenkodogo pour tenir un meeting.

« Nous avons décidé de mener cette activité dans les 17 régions pour faire entendre une vérité profonde : lorsqu'un peuple décide de se lever, aucune force ne peut le mettre à genoux », a indiqué la présidente de la ligue des élèves de Tenkodogo (LET), Asbelle Fadilatou Moyenga. Selon elle, les élèves affirment leur engagement pour une nation forte, souveraine et fière.

Dans la même veine, le porte-parole des immergés de 2025, Abdoul Hakim Sana, a soutenu que la jeunesse ne restera pas spectatrice, mais actrice engagée dans la refondation de la patrie. Pour lui, cette manifestation ne doit pas être un événement ponctuel mais le début d'une dynamique, celle de la jeunesse consciente, responsable et debout.

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.