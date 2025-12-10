Burkina Faso: Kaya / Éducation - Un meeting de soutien au Capitaine Ibrahim Traoré

10 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Emil Abdoul Razak SEGDA

À l'instar des autres régions du Burkina Faso, la ligue des élèves de la région des Koulsé se sont rassemblés ce mercredi 10 décembre au rond-point de la femme sise au secteur 3 de Kaya, chef-lieu de la province du Sanbondtenga, pour un meeting de reconnaissance au président du Faso et aux acteurs de l'éducation.

Placé sous le thème: << Hommage du monde scolaire au Président du Faso et aux acteurs de l'éducation : reconnaissance, unité et engagement pour un Burkina souverain >> ce meeting à pour objectif de soutenir la révolution Progressiste populaire du Burkina Faso.

Des centaines d'élèves sortis pour la cause, cette marche s'est déroulée dans une ambiance avec conviction et espoir d'un changement et d'une évolution positive du monde éducatif au Burkina Faso.

Illiassa OUÉDRAOGO, président de la ligue des élèves de Kaya, lance un message de soutien au Président du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, chef de l'État << pour son engagement en faveur de la souveraineté de notre pays >> a-t-il laissé entendre. Pour ces élèves, ils admirent et saluent le courage et la volonté du Chef de l'État à faire du Burkina Faso un pays souverain et prospère.

