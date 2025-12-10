Afrique: L'Éthiopie et la Zambie concluent un accord majeur de coopération dans le domaine militaire

Addis-Abeba — L'Éthiopie et la Zambie ont consolidé leurs relations en matière de défense en signant un accord de coopération militaire d'envergure, destiné à renforcer leur partenariat dans plusieurs secteurs stratégiques.

Ce nouvel accord est le résultat de consultations de haut niveau tenues à Addis-Abeba entre les ministres de la Défense et les chefs d'état-major des deux nations.

Les fondations de cette entente ont été établies lors des discussions entre le maréchal Berhanu Jula, chef d'état-major des Forces de défense éthiopiennes (FDE), et le lieutenant-général Geoffrey Zyeele, chef d'état-major des Forces de défense zambiennes (FDS).

Le maréchal Berhanu a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie envers la sécurité régionale, indiquant que cette coopération « approfondirait les liens historiques » et contribuerait à la paix et à la stabilité dans la région.

De son côté, le lieutenant-général Zyeele a mis en avant le professionnalisme et l'héritage des FDE, soulignant leur « expérience et expertise remontant à la bataille d'Adoua ». Il a ajouté que cette réputation motivait la Zambie à renforcer sa collaboration afin d'« améliorer ses capacités et consolider les intérêts partagés ».

À l'issue des échanges entre les chefs d'état-major, l'accord élargi de coopération militaire a été signé par la ministre d'État éthiopienne à la Défense, Martha Luigi, et son homologue zambien, Mambo Hamaundu.

Ce cadre de coopération prévoit un partenariat renforcé dans divers domaines prioritaires, notamment la modernisation des forces armées, la consolidation des efforts en matière de sécurité, ainsi que le développement de programmes communs de formation et d'éducation militaires.

Les deux nations se sont également entendues pour examiner les perspectives de développement conjoint de leur industrie de défense, dans l'objectif d'accroître leurs capacités et d'approfondir leur relation de longue date.

Martha Luigi a souligné que cet accord avait pour but de « défendre les intérêts nationaux des deux pays et de renforcer leurs atouts partagés ». M. Hamaundu a, quant à lui, réitéré l'engagement de la Zambie à développer la coopération « dans tous les domaines essentiels à la réussite de notre secteur de la défense ».