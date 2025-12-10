Addis-Abeba — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a rencontré l'envoyé spécial chinois pour la Corne de l'Afrique, l'ambassadeur Hu Changchun, mettant en avant la solidité et l'ampleur des liens historiques unissant l'Éthiopie et la Chine.

Au cours de l'entretien, le ministre Gedion a exposé les grandes priorités de développement du pays, les évolutions régionales ainsi que la vision de l'Éthiopie pour une intégration économique accrue et une prospérité partagée dans la Corne de l'Afrique.

L'ambassadeur Hu a rappelé que cette année marque le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations, décrivant leur coopération comme « stratégique, durable et résiliente ».

Il a également renouvelé la volonté de la Chine de renforcer son soutien à travers des initiatives bilatérales et des cadres multilatéraux.

Les deux responsables ont convenu d'approfondir leur collaboration dans les secteurs d'intérêt commun, consolidant ainsi un partenariat appelé à se renforcer face aux évolutions régionales.