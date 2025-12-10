Ethiopie: L'UNESCO a inscrit le festival éthiopien Gifaataa à la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité

10 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Gifaataa, la célébration du Nouvel An du peuple Wolaita, vient d'être ajoutée à la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.

Cette reconnaissance a été actée lors de la 20e session du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se tient actuellement à New Delhi, en Inde.

À l'occasion, la ministre éthiopienne du Tourisme, Selamawit Kassa, a mis en avant l'importance de protéger et de valoriser cette tradition culturelle majeure.

Transmise de génération en génération, la fête de Gifaataa symbolise le passage à la nouvelle année et occupe une place centrale dans l'identité culturelle du peuple Wolaita.

