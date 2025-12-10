Ethiopie: La Commission du dialogue national souligne une nouvelle fois la portée essentielle du processus en cours

Addis-Abeba — La Commission éthiopienne du dialogue national a affirmé que la poursuite des consultations constitue une occasion unique pour chaque citoyen d'exprimer ses préoccupations, alors que le pays avance vers une étape clé visant à dégager des solutions communes.

Les membres de la Commission ont présenté aux diplomates et aux représentants des organisations internationales basés à Addis-Abeba les derniers développements du processus.

Le président de la Commission, le professeur Mesfin Areaya, a souligné que le dialogue s'impose désormais comme « un espace indispensable où chaque voix peut trouver sa place ».

Il a rappelé que cette initiative joue un rôle central dans la rénovation du contrat social éthiopien et dans la résolution des problèmes politiques et sociétaux profondément enracinés.

Réaffirmant l'engagement de la Commission en faveur de la neutralité, de la transparence et de la redevabilité, le professeur Mesfin a indiqué que les efforts actuels contribuent à rapprocher divers groupes.

Il a précisé que la réussite de ce processus « représentera un gain majeur non seulement pour l'Éthiopie, mais également pour la région dans son ensemble ».

Il a par ailleurs invité les partenaires internationaux à poursuivre leur appui.

Le commissaire Ambaye Ogato a présenté les étapes déjà franchies ainsi que les défis persistants.

Il a noté que les discussions récentes montrent une évolution encourageante, marquée par un passage progressif des divergences vers des propositions favorisant le consensus.

Il a néanmoins cité plusieurs obstacles importants : la désinformation qui continue de circuler sur les réseaux sociaux, la situation dans la région du Tigré et la décision de certains partis politiques de ne pas participer au processus.

Ambaye a rappelé que l'objectif fondamental du dialogue est d'améliorer la vie des citoyens et de renforcer l'unité nationale, tout en appelant à un soutien international durable.

Les diplomates présents ont salué les progrès réalisés et ont encouragé la Commission à maintenir son élan pour assurer la réussite du processus de dialogue national.