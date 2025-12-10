Ethiopie: Le pays enregistre des avancées majeures dans la mise en place et l'expansion de son marché des capitaux

10 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le pays a franchi des étapes essentielles dans ce domaine, a affirmé Hana Tehelku, directrice générale de l'Autorité éthiopienne des marchés de capitaux (ECMA), lors d'un entretien exclusif accordé à l'ENA.

Selon elle, l'ECMA a d'abord procédé à l'élaboration complète des cadres réglementaires et à l'agrément des acteurs chargés de faciliter la mobilisation de capitaux dans le pays.

Cette première phase a permis de définir les règles encadrant les prestataires de services du marché des capitaux (PSMC), notamment les banques d'investissement, les courtiers et les conseillers financiers.

Grâce à ces mesures, l'Autorité a contribué à insuffler une nouvelle dynamique au marché éthiopien des capitaux, a-t-elle précisé.

En mars 2025, l'ECMA a ainsi délivré des licences à cinq nouveaux prestataires, marquant une avancée décisive dans le développement du secteur financier national.

La deuxième phase a ensuite consisté à autoriser les intermédiaires habilités à intervenir dans les opérations de levée de fonds. « Nous comptons déjà quatre banques d'investissement, un courtier ainsi que plusieurs conseillers en placement, et nous continuons de recevoir de nombreuses demandes d'agrément », a indiqué Hana Tehelku.

Elle a également assuré que l'ECMA poursuivrait ce processus en conformité avec les directives relatives aux prestataires de services du marché des capitaux.

« Nous nous attendons à recevoir de nombreux prospectus d'émetteurs, notamment des banques, des compagnies d'assurance, des institutions de microfinance et des entreprises privées », a-t-elle ajouté.

L'un des objectifs clés de l'Autorité est d'offrir au gouvernement comme au secteur privé de nouvelles sources de financement, afin de réduire la dépendance du pays vis-à-vis des emprunts extérieurs. Pour les entreprises, cette évolution représente une alternative aux financements bancaires classiques.

Selon Hana Tehelku, l'accès à des mécanismes de financement diversifiés permettrait au secteur privé de se renforcer et de contribuer pleinement à l'ambition nationale de bâtir une économie où il joue un rôle moteur.

Le développement du marché des capitaux constitue ainsi l'un des piliers de la stratégie économique du gouvernement, appelé à devenir un levier majeur de transformation et de croissance.

Cette démarche s'inscrit dans un programme de réformes plus large visant à moderniser l'économie éthiopienne et à réduire sa dépendance à l'égard du système bancaire traditionnel.

