Addis-Abeba — L'Éthiopie dispose aujourd'hui de l'un des systèmes de santé communautaire les plus performants au monde, résultat d'un long processus de développement, a déclaré le ministre d'État à la Santé, le Dr Dereje Duguma.

Il s'exprimait mardi à Addis-Abeba, lors de l'ouverture d'un atelier de deux jours consacré à la validation du cadre de suivi et de responsabilisation du Programme de Lusaka.

Dans son allocution, le Dr Dereje a rappelé que la mise en oeuvre du Programme de Lusaka doit être avant tout une initiative conduite par les pays eux-mêmes.

Revenant sur les progrès accomplis par l'Éthiopie dans le domaine des soins de santé primaires, il a souligné que le pays s'est doté, au fil des années, d'un système communautaire solide et efficace.

« Ces dernières années, notre système de soins de santé primaires a connu une transformation majeure.

Les services ont été décentralisés jusqu'aux échelons les plus locaux », a-t-il expliqué.

Selon lui, cette approche a largement contribué aux résultats remarquables obtenus, notamment la baisse significative de la mortalité maternelle.

Le ministre d'État a également mis en avant le principe d'harmonisation « un plan, un budget, un rapport », qui a permis à l'Éthiopie de coordonner les investissements des partenaires autour d'un plan unique, d'un mécanisme de suivi commun et d'une plateforme de financement unifiée.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à jouer un rôle moteur dans la mise en oeuvre de l'Agenda de Lusaka, tout en insistant sur l'importance d'une collaboration étroite avec les partenaires pour assurer la durabilité des solutions, en particulier dans le domaine du financement du système de santé africain.

Le gouvernement, a-t-il rappelé, doit rester le principal chef de file, les partenaires devant aligner leurs actions sur les priorités nationales.

De son côté, le Dr Raji Tajudeen, directeur général adjoint des CDC Afrique, a mis l'accent sur l'importance de renforcer les systèmes de soins primaires afin qu'ils soient résilients face aux pandémies et aux effets du changement climatique.

Il a également évoqué l'importance d'initiatives mondiales cohérentes pour soutenir les priorités nationales et la nécessité d'intensifier la coopération, notamment en matière de financement et de mobilisation des ressources internes.

« À la suite de la décision de nos chefs d'État, nous avons établi le Secrétariat de l'Agenda de Lusaka au siège des CDC Afrique », a-t-il indiqué.

L'Agenda de Lusaka, lancé en décembre 2023, vise à transformer le financement mondial de la santé en alignant l'aide extérieure sur les stratégies nationales, en augmentant les investissements domestiques et en renforçant les soins de santé primaires pour atteindre la couverture sanitaire universelle.

Selon les CDC Afrique, l'Éthiopie fait partie des pays ayant déjà commencé à appliquer ce programme selon leur propre contexte. Parmi les autres pays engagés figurent la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Nigéria, la Tanzanie, le Ghana, le Malawi, le Mozambique, le Sénégal et le Soudan du Sud.