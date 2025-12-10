Afrique: Un responsable de l'AIEA affirme que le nucléaire constitue un pilier clé pour bâtir un future énergétique durable en Éthiopie

Addis-Abeba — Dr Mikhaïl Tchoudakov, directeur général adjoint de l'AIEA, a déclaré que l'ambition de l'Éthiopie d'adopter l'énergie nucléaire constituera un levier essentiel pour élargir l'accès à une électricité propre et fiable, en phase avec les objectifs nationaux de développement.

Lors d'un entretien accordé à l'ENA à Addis-Abeba, en marge d'un événement de haut niveau marquant le lancement officiel du programme nucléaire du pays, il a salué les avancées réalisées par l'Éthiopie dans le domaine énergétique.

Se disant honoré d'assister au lancement de ce programme historique, il a souligné la dynamique culturelle et industrielle remarquable que connaît l'Éthiopie, prenant en exemple des projets stratégiques comme le Grand barrage de la Renaissance, symbole de la détermination du pays à poursuivre son développement.

Il a rappelé que la demande en énergie augmentera considérablement au cours des dix prochaines années, ce qui rend indispensable l'intégration de nouvelles sources d'énergie durables.

Alors que plus de 40 % de la population n'a pas encore accès à l'électricité, le nucléaire, a-t-il insisté, jouera un rôle central dans la satisfaction des besoins futurs.

Selon lui, l'énergie nucléaire figure parmi les options les plus propres et les plus fiables, capable de soutenir l'industrialisation, l'exploitation minière, le développement des infrastructures numériques et, plus largement, l'amélioration des conditions socio-économiques.

Il a réaffirmé le soutien total de l'AIEA pour accompagner l'Éthiopie dans la mise en place d'un système nucléaire sûr et durable.

L'agence, a-t-il ajouté, mettra à disposition toute son expertise technique, notamment dans des domaines clés comme la préparation du réseau électrique, les cadres réglementaires, la gestion des situations d'urgence, la radioprotection et la formation des compétences locales.

Il a souligné que l'Éthiopie dispose déjà de fondations solides dans plusieurs de ces domaines, estimant que la priorité consiste désormais à structurer le système afin de permettre la construction et l'exploitation de futures centrales nucléaires de manière sécurisée.

Évoquant l'intérêt croissant de l'Afrique pour l'énergie nucléaire, il a rappelé que seule l'Afrique du Sud en produit actuellement, bien que plusieurs pays -- dont l'Égypte, le Maroc, le Kenya, le Nigéria ou encore l'Ouganda -- développent déjà leurs capacités.

Enfin, il a noté que le projet de construction d'une grande centrale nucléaire, intégré aux investissements de 30 milliards de dollars annoncés récemment par le Premier ministre Abiy Ahmed, devrait renforcer durablement la sécurité énergétique du pays et accélérer sa transformation industrielle.