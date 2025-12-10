Sénégal: Nuit de la Littérature Sénégalaise - Le comité d'organisation annonce quatre nouveaux prix

La Nuit de la Littérature Sénégalaise, organisée par le Cénacle des Jeunes Écrivains du Sénégal, prend une nouvelle dimension cette année avec l'introduction de quatre distinctions inédites. L'objectif est, selon le comité d'organisation, de mieux refléter la diversité et la vitalité du paysage littéraire national, en complément des prix traditionnellement dédiés au roman, à la poésie et au théâtre.

Parmi ces nouveautés, le Prix de l'Innovation vient saluer les initiatives majeures ayant contribué de manière significative au développement du livre et de la littérature au Sénégal. Il met en lumière les acteurs qui, par leur créativité ou leur engagement, dynamisent les structures du secteur.

Le Prix Initiatives et Terroirs valorise pour sa part les actions menées hors de Dakar : salons du livre régionaux, rencontres, résidences, festivals ou programmes culturels ancrés dans les territoires. Une manière de rappeler que la littérature sénégalaise s'épanouit pleinement lorsqu'elle s'enracine dans les réalités locales.

Grande Nuit de la Littérature : Fatimé Raymonne Habré mise à l'honneur

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Prix du Lecteur distingue les passionnés qui, au-delà de la lecture, partagent analyses, critiques et impressions sur les réseaux sociaux, blogs, revues académiques ou plateformes dédiées. Par ce prix, le Cénacle met en avant le rôle essentiel du lectorat dans la circulation des idées et la vie du livre.

Enfin, le Prix Littérature et Médias récompense le travail des journalistes, chroniqueurs et présentateurs d'émissions littéraires. Il distingue le programme le plus régulier, le plus engagé et le plus exigeant dans la promotion du livre, contribuant à maintenir la littérature dans l'espace public.

En créant ces distinctions, le Cénacle des Jeunes Écrivains du Sénégal affirme sa volonté de soutenir toutes les forces vives de l'écosystème littéraire. Ces prix visent à encourager l'excellence, à renforcer la visibilité des initiatives et à stimuler l'ensemble de la chaîne du livre.

L'événement se tiendra le 26 décembre 2025 à Dakar.