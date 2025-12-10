Afrique: Fidak - Abass Fall décline sa vision de Dakar

Le maire de Dakar, Abass Fall, a pris part à la cérémonie officielle d'ouverture de la 33ème édition de la Fidak. Dans son allocution, il est revenu sur l'importance de cet événement économique et culturel, sans oublier d'évoquer ses objectifs à la tête de la mairie de la capitale sénégalaise.

« La Foire internationale de Dakar joue un rôle majeur dans la promotion des échanges commerciaux, dans l'intégration africaine, dans l'innovation et dans la coopération économique. Cette 33ème édition intervient à un moment où le Sénégal, à travers l'agenda national de transformation, mise fortement sur la transformation structurelle de son économie, le renforcement de son tissu productif et la croissance des industries culturelles, numériques et artisanales », affirme-t-il sous les acclamations du public de la salle de l'Unité africaine du Cices.

M. Abass Fall a saisi l'occasion pour rappeler aux Sénégalais le rôle de la ville de Dakar à travers quatre points réticulaires : l'élaboration de projets structurants urbains ; le développement de programmes d'appui aux jeunes entrepreneurs tels que la Cepem (Couveuse d'entreprise pour la promotion de l'entrepreneuriat par la microfinance) ; des dispositifs dédiés aux femmes transformatrices et commerciales, à l'image du forum sur le Fonds de développement municipal ; et enfin, des initiatives en faveur de l'économie sociale et circulaire, notamment avec l'élaboration du premier plan local de développement de l'économie sociale et solidaire au niveau des collectivités territoriales sénégalaises.

Le maire a émis son désir de faire de la ville de Dakar un modèle de gouvernance locale et, pour y arriver, il a énuméré trois leviers indispensables. « Le premier s'aligne sur la coopération entre l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. Le second porte sur l'ingénierie dans nos méthodes de planification, de gestion, de financement et de partage de la richesse. Le troisième s'articule sur la perspective stratégique. Elle s'inscrit dans la durabilité, l'inclusion, la résilience et la participation citoyenne », explique-t-il.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 se profilent à l'horizon et le maire de la ville hôte a tenu à rappeler l'importance que revêtent ces joutes pour le peuple sénégalais. « Que nous soyons sportifs, que nous soyons des hommes de culture, que nous soyons des acteurs économiques ou institutionnels, nous devons nous unir tous ensemble pour faire de ces Jeux une grande réussite. Et ceci constitue une étape historique et symbolique pour tout le continent. Soyons prêts à accueillir le monde ici en 2026. C'est ensemble que nous relevons ce défi. C'est ensemble que nous démontrons au monde entier le génie sénégalais et la détermination qui vit en nous », conclut-il sous les ovations du public.