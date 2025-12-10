Sénégal: FIDAK - Trois semaines pour saisir les meilleures affaires

La 33é édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak) a officiellement démarré, hier, en présence du ministre Serigne Gueye Diop, du vice-ministre turc du Commerce, Özgür Volkan Agar, du maire de la ville de Dakar, Abass Fall, et du directeur général du Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices). Deux jours après son ouverture, cet événement forain va enfin connaître une nouvelle impulsion, prélude à une effervescence qui va durer trois semaines.

Mardi 9 décembre. En cet après-midi d'une journée ensoleillée et frisquette, l'ambiance est à la fête au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices), où se déroule la Foire internationale de Dakar, dont le thème cette année est : « Transformation territoriale et développement inclusif ».

Sur le parvis du bâtiment abritant la direction générale du Cices, les couleurs, sonorités et décors se mêlent dans un spectacle fait de danses « Lébou » et « Diola » qu'offrent des femmes traditionnellement vêtues. Des officiels et exposants turcs, visiblement émerveillés par la prestation du « Kumpo », figure emblématique de la culture diola qui danse sous un accoutrement atypique reconnaissable à un long bâton pointu fixé sur sa tête, prennent des photos et des vidéos.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vers 16 heures, le directeur général du Cices, Joseph Correa, accompagné de ses collaborateurs, accueille sur un tapis rouge le ministre de l'Industrie et du Commerce, venu participer à la cérémonie d'ouverture de la 33e édition de la Fidak. Une trentaine de minutes après, Abass Fall, maire de Dakar, est reçu sous les honneurs par le maître des lieux.

C'est dans la grande salle de « l'Unité africaine » que la cérémonie s'est déroulée, en présence du directeur général du Cices, du vice-ministre turc, du maire de Dakar et du ministre de l'Industrie et du Commerce. Devant un parterre d'autorités civiles et coutumières, ainsi que de nombreux participants, les invités d'honneur se sont succédé au pupitre pour magnifier et souligner l'importance de la Foire internationale de Dakar.

Lire aussi: Fidak:Abass Fall décline sa vision de Dakar

C'est le directeur général du Cices qui ouvre le bal des discours. Joseph Correa s'est satisfait du nombre de pays participant à cette 33e édition de la Fidak, dépassant les 20 nationalités. Il s'est également réjoui é du nombre d'exposants, estimé à 2.000 pour l'édition de cette année.

L'économie au cœur Une édition qui intervient, selon le maire de Dakar, à une période où le Sénégal mise sur une transformation structurelle de son économie, que traduit le plan Vision Sénégal 2050. Pour Abass Fall, le thème de cette année reflète les ambitions de la ville de Dakar qui, à l'image des autres villes du monde, n'est plus seulement une ville qui fait habiter, mais aussi une ville devenue une actrice incontournable.

Après quelques minutes d'une prestation théâtrale portant sur la Foire internationale de Dakar et qui a visiblement conquis le public, le vice-ministre turc du Commerce de la Türkiye a pris la parole pour souligner l'importance de la relation bilatérale entre le Sénégal et son pays. M. Agar a fait part de la valeur des échanges entre les deux pays, estimée à quelques 400 millions de dollars. Pour le représentant de la Türkiye, les présidents sénégalais et turc ont l'ambition de porter ces échanges à hauteur de 1 milliard de dollars.

Clôturant la cérémonie, Serigne Gueye Diop est d'avis que des manifestations économiques, à l'image de la Foire de Dakar, doivent très souvent être organisées. Le ministre de l'Industrie et du Commerce estime que cela fait défaut dans les pays africains. M. Diop a également mis en exergue l'importance du thème choisi cette année, qui reflète l'ambition du Premier ministre Ousmane Sonko de faire de la territorialisation des politiques publiques, à travers notamment l'érection de huit pôles de développement économique, une réalité qui devra imprimer l'équité territoriale.