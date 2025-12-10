Sénégal: Le pays et les Émirats arabes unis explorent de nouvelles pistes de partenariat

Le Sénégal et les Émirats arabes unis explorent de nouvelles opportunités de partenariat. Dans ce cadre, une délégation conduite par le ministre émirati du Commerce extérieur, Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, est actuellement à Dakar.

Les travaux ont démarré ce matin et portent sur plusieurs secteurs : agriculture, santé, numérique, mines, logements sociaux, finances et gouvernance.

L'ouverture a été présidée par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. À l'en croire, cette rencontre bilatérale s'inscrit dans la continuité des récentes missions effectuées par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko, aux Émirats arabes unis. Selon lui, ces travaux permettront d'identifier les pistes d'augmentation des investissements directs étrangers.

« Cette mission est un cadre de dialogue stratégique et de partenariats qui concernent notamment les secteurs de l'énergie, des mines, de la santé, de l'agriculture et des technologies. Nos deux pays entretiennent des relations privilégiées en matière d'investissements directs étrangers et d'opportunités multiformes », a souligné Cheikh Diba.

De son côté, le ministre émirati du Commerce extérieur, Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, a magnifié l'excellence des relations entre les deux pays, illustrée notamment par la présence à Dakar de plusieurs entités dont Dubai Port World. Selon lui, les échanges dans le cadre de ce partenariat permettront de maximiser les investissements dans les secteurs portuaires, agricoles, numériques et énergétiques.

À l'issue des travaux, prévus à 17 heures, la signature d'un mémorandum d'entente est attendue afin de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale.