Ile Maurice: Le collège Lorette de St-Pierre rafle cinq médailles et se classe deuxième

Les filles du collège Lorette de St-Pierre (LCSP) ont triomphé au Nigeria et ramené cinq médailles grâce à leur purificateur d'air végétal intelligent, le Plantura Small Pot. Leur coach, Claire Ayoung, commente: «Être nommée Meilleure facilitatrice, remporter le prix First Bank, le prix Entrepreneurs Organization, le prix Delta et la distinction de deuxième meilleure entreprise de l'année en Afrique dépasse largement la notion de récompense. C'est une célébration de la foi, du travail d'équipe, de la résilience et de la grâce.»

La coach se dit fière du chemin parcouru et de la manière admirable dont elles ont porté l'esprit de Mary Ward et de ses élèves qui sont le coeur de cette victoire. «Les femmes dans l'avenir accompliront de grandes choses et au nom de Team Plantura, de JA Mascareignes de notre chère école LCSP. Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude envers JA Mascareignes et JA Africa pour cette expérience véritablement transformative.» Claire Ayoung félicite aussi les parents pour leur soutien, leurs encouragements, sacrifices et leur confiance ainsi que tous ceux qui ont travaillé sans relâche dans l'ombre.

C'est quoi le «Plantura small pot» ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Plantura Small Pot est un purificateur d'air éco-intelligent qui combine la force de la nature et la technologie. À l'intérieur du pot, des couches naturelles, des galets, du charbon actif, du cocopeat et de la terre raffinée qui filtrent l'air, tandis qu'un système de capteurs mesure l'humidité, la température et la qualité de l'air. La Snake Plant, connue pour purifier l'air, complète le système.

Yezhilly Gopaulen, Lashna Gungabissoon, Dhristi Gooroochurn et Ameydee Chocken, qui viennent de ramener des médailles du Nigeria, disent : «Nous avons vécu une aventure que nous n'oublierons jamais. Au début, nous ne pensions pas que ce programme nous ferait voler aussi haut, mais jour après jour, étape après étape, nous avons grandi, appris, chuté parfois, puis relevé encore plus fortes, en dépassant nos propres limites.»

Depuis le premier jour jusqu'aux moments inoubliables au Nigeria, chaque instant a été un mélange d'intensité et d'émotion. Elles ont connu des nuits de stress où elles se demandaient si tout allait tenir; des matins d'espoir où leurs rêves semblaient un peu plus proches; des fous rires qui leur donnaient la force de continuer; des moments de doute ; des petites victoires et même quelques larmes. Chaque défi les a soudées. Elles ne sont plus seulement une équipe ; elles sont devenues une famille.

Elles rappellent aussi : «Le chemin n'a pas été facile. Entre les entraînements exigeants, les répétitions sans fin, la fatigue, la pression et ces instants où nous ne savions plus si nous allions y arriver, il a fallu tenir bon. Mais il y a aussi eu ces moments de lumière, où tout faisait sens ; où nous comprenions que nos efforts, notre courage et notre persévérance valaient vraiment la peine.» Elles tiennent à remercier du fond du cœur MTI et particulièrement M. Jerome, le LCSP - personnel et recteur - pour leur soutien constant et leur confiance, et un merci immense à leur mentor, Mme Claire, pour sa patience, sa bienveillance, sa force tranquille et sa résilience. Ses mots, ses corrections, ses encouragements et parfois même ses petits coups de pression les ont guidées jusqu'au bout. Elles expriment également toute leur gratitude envers JAM et JA Africa, pour cette opportunité exceptionnelle, qui a non seulement élargi leur horizon, mais aussi renforcé leur confiance et leur détermination.

Elles veulent également remercier profondément leurs familles pour leur soutien incroyable, leur présence indéfectible et leur amour qui les ont portées chaque jour. Leur énergie, leurs encouragements et leur fierté ont été un véritable moteur dans les moments difficiles. Enfin, elles disent un immense merci à toute l'équipe de coaching, qui les a guidées vers la victoire, non seulement avec leur expertise, mais avec leur cœur. Ils ont été leurs repères, leurs piliers, et parfois même leurs éclaireurs quand la route devenait trop sombre. Cette aventure restera gravée en elles pour toujours. Elle les a changées, grandies et unies d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu imaginer.

Pour les médaillées, «LCSP a été sélectionné à l'issue d'un processus national très rigoureux organisé par JA Mascareignes et nous nous sommes mesurées à une quarantaine de collèges mauriciens, chacun présentant des projets forts et innovants, et cela n'était pas facile car chaque équipe a montré créativité, passion et beaucoup d'efforts. Ce qui a distingué notre collège, c'est notre capacité à allier innovation et impact concret. Notre projet répond à un véritable problème, avec une vision durable et un travail d'équipe solide. Les juges ont aussi reconnu notre professionnalisme, la qualité de nos recherches et la façon dont nous nous sommes présentées en tant que jeunes femmes déterminées à apporter un changement positif».

En tant que groupe de filles, portées par la vision de Mary Ward, elles sont plus que jamais fières de ce qu'elles ont accompli, de leur équipe et d'avoir représenté le pays pour finir deuxième en Afrique avec un honneur incroyable car ces cinq médailles symbolisent leur unité, leur résilience et leur volonté d'apporter une solution qui peut changer des vies.