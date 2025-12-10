Ile Maurice: «Maritim Resort & Spa Mauritius» - 30 ans d'excellence

Depuis son ouverture, le Maritim Resort & Spa Mauritius s'est affirmé comme l'une des principales références de l'hôtellerie haut de gamme à Maurice, porté par le savoir-faire du groupe international Maritim Hotels. L'établissement situé au coeur d'un domaine de 25 hectares à Turtle-Bay, sur le site historique des ruines de Balaclava, bénéficie d'un environnement naturel et patrimonial unique.

Au fil des années, l'établissement a continuellement investi dans l'amélioration de ses infrastructures et de son offre. Ses chambres et suites élégamment aménagées, ses vastes jardins tropicaux, son spa primé de 3500 m² et ses installations sportives complètes - incluant un parcours de golf de neuftrous - témoignent de sa volonté de maintenir une expérience client conforme aux attentes internationales.

La restauration demeure l'un des atouts majeurs du resort, avec une offre diversifiée regroupant plusieurs restaurants et bars, dont le renommé Château Mon Désir, récemment distingué aux World Culinary Awards des titres de Meilleur Restaurant de l'océan Indien 2025 et Meilleur Restaurant de l'Île Maurice 2025. Cette diversité permet de proposer à la clientèle une expérience culinaire riche, axée sur la qualité et la valorisation des produits locaux.

L'année du 30e anniversaire est également l'occasion de rendre hommage aux équipes du Maritim. Leur professionnalisme, leur fidélité et leur sens du service ont largement contribué à la réputation de l'établissement. La confiance renouvelée de ses clients, dont certains séjournent au resort depuis de nombreuses années, illustre la solidité de cette relation.

En célébrant 30 ans d'activité, Maritim Resort & Spa Mauritius réaffirme son positionnement : offrir une hospitalité d'exception, fondée sur la confiance, la qualité et une vision durable de son développement.