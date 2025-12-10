Ile Maurice: PRB 2025 - Quand la vérité économique rattrape la politique

La publication du rapport du Pay Research Bureau (PRB) est toujours un moment de tension dans la vie économique du pays. Ce mécanisme, censé garantir un certain équilibre dans la rémunération des employés du secteur public - 107 645 au total, incluant fonctionnaires, corps paraétatiques et collectivités locales à Maurice et à Rodrigues -, a, au fil des années, dépassé le simple exercice technique.

Il est devenu un événement politique majeur, un test de crédibilité pour chaque gouvernement et une source d'attentes considérables pour des dizaines de milliers de familles. Mais l'édition 2025 du PRB intervient dans un contexte économique d'une grande fragilité, où les marges de manoeuvre budgétaires sont particulièrement réduites et où chaque décision engage directement la stabilité financière du pays.

Depuis la réponse du Premier ministre, Navin Ramgoolam, à la Private Notice Question du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, le 2 décembre, le dossier s'est soudainement accéléré. Au Parlement, le Premier ministre avait expliqué que la préparation du rapport était «à un stade avancé», tout en évitant de donner une date exacte de publication ou une estimation chiffrée de son coût. Quelques jours plus tard, changement de posture : Ramgoolam rencontre son numéro deux, Paul Bérenger, pour faire le point sur l'impact financier de la mise en oeuvre du rapport.

L'Alliance du changement, qui avait promis d'appliquer le PRB dès janvier 2025 durant la campagne électorale, semble aujourd'hui mesurer la complexité, voire les dangers, de cette promesse faite dans un contexte qu'elle qualifie désormais de «désastre» économique hérité de l'ancien régime. Sans quoi, si les finances publiques l'avaient permis, la grille salariale aurait déjà été appliquée avec effet rétroactif à janvier 2024.

Au même moment, les syndicats n'ont pas manqué de rappeler leurs attentes. Narendranath Gopee, président de la Confédération nationale des syndicats regroupant 76 organisations, tient un discours clair : «Nous avons fait comprendre au Premier ministre à travers la presse que le rapport était déjà complété et que techniquement, il doit être rendu public en décembre pour être appliqué en janvier 2026. La question de son financement peut être discutée autour d'une table en vue de trouver une formule susceptible de satisfaire toutes les parties concernées pour que les charges financières relatives à l'application du rapport ne viennent pas mettre en péril l'effort de redressement des finances publiques entrepris par l'Alliance du changement depuis sa prise de fonction.»

La pression est donc réelle, d'autant que la publication du PRB s'est imposée comme une sorte de carotte électorale utilisée par tous les gouvernements, surtout à l'approche d'échéances importantes.

Les discours cachent toutefois une équation chiffrée particulièrement sévère. La mise en oeuvre intégrale du PRB 2025 coûterait environ Rs 8,5 milliards pour la première année, en grande partie en raison du réalignement salarial nécessaire après l'augmentation du salaire minimum à Rs 17 710 en janvier 2024, mesure qui n'a été appliquée qu'en juin 2024. Par la suite, la facture annuelle se situerait autour de Rs 6,5 milliards. Or, le Budget 2025-2026 ne prévoit que Rs 5 milliards pour absorber le choc : presque un seau d'eau face à un incendie. Plus inquiétant encore, si une rétroactivité devait être envisagée, même partielle, notamment à partir de juin 2024, la facture grimperait de Rs 2 milliards, rendant l'exercice non seulement difficile mais pratiquement intenable sur le plan budgétaire.

Le gouvernement se retrouve ainsi face à un dilemme qui semble insoluble. Peut-il appliquer le PRB immédiatement, comme promis, ou doit-il temporiser et envisager un déploiement progressif ? Les discussions lors du Conseil des ministres dès ce vendredi tourneront autour du timing et du mode d'application. Mais les marges de manoeuvre sont extrêmement réduites.

Le nouveau gouvernement a promis de remettre de l'ordre dans les finances publiques. Or, appliquer le PRB dans son intégralité représenterait une dépense massive dans un contexte où les fondamentaux de l'économie restent fragiles. La dette publique dépasse les 90 % du PIB, niveau largement considéré comme insoutenable. Le déficit réel pourrait être supérieur à ce qui est officiellement annoncé. La croissance montre des signes de ralentissement et l'économie reste soumise à des pressions inflationnistes externes.

La menace Moody's

Au-dessus de tout cela plane une menace que le gouvernement ne peut ignorer : celle de Moody's. La note actuelle de Maurice, Baa3, est le dernier palier avant la catégorie spéculative. Dans cette situation, le moindre dérapage budgétaire, le moindre geste pouvant être interprété comme une dérive populiste pourrait entraîner une dégradation. Et un downgrade serait catastrophique : augmentation immédiate du coût de la dette, perte de confiance des investisseurs étrangers, affaiblissement de la roupie, pressions sur les réserves en devises, hausse des taux d'intérêt pour l'État comme pour les entreprises...

Le gouvernement doit donc agir avec prudence, car toute injection conséquente dans la masse salariale publique doit être compensée ailleurs sous peine de déséquilibrer la trajectoire financière générale du pays.

L'augmentation salariale dans le secteur public n'est pas non plus sans conséquence macroéconomique. Injecter plusieurs milliards dans l'économie, dans un pays où l'État est le premier employeur, provoquerait un choc immédiat sur la consommation. Dans un contexte où l'inflation est estimée à 3,7 % en 2025, un afflux additionnel de liquidités pourrait alimenter un nouveau cycle inflationniste. Cela pousserait à son tour le secteur privé à réclamer des ajustements salariaux équivalents, créant un effet d'entraînement potentiellement dangereux. Un PRB mal calibré pourrait ainsi effacer en quelques mois les efforts entrepris pour stabiliser la monnaie, contenir l'inflation et rétablir la discipline budgétaire.

Les options qui se présentent au gouvernement ne sont donc pas nombreuses et aucune n'est indolore. Appliquer le PRB progressivement serait économiquement raisonnable mais politiquement risqué, car cela irait à l'encontre de la promesse électorale d'application immédiate. Renoncer à la rétroactivité semble inévitable, mais pourrait provoquer l'indignation syndicale et avoir un coût politique important. Augmenter la dette publique serait suicidaire face à Moody's. Procéder à des coupes drastiques dans les dépenses publiques serait extrêmement impopulaire. Quant à une augmentation de la fiscalité indirecte, notamment via la TVA, elle reviendrait à faire payer le PRB aux ménages. La seule véritable solution de long terme serait une réforme structurelle de la fonction publique, mais c'est un chantier que tous les gouvernements ont systématiquement repoussé depuis trois décennies.

Au bout du compte, la question du PRB 2025 dépasse largement le cadre technique ou administratif. C'est une épreuve de vérité budgétaire, un test de sincérité économique et un indicateur déterminant de la crédibilité internationale du nouveau gouvernement. L'Alliance du changement peut encore invoquer l'héritage du passé pour justifier ses hésitations. Mais très bientôt, elle devra dire clairement ce qui est finançable, ce qui ne l'est pas et surtout, qui devra payer la différence.

Le PRB 2025 ne sera pas seulement une réforme salariale. Ce sera le premier test de gouvernance économique du nouveau régime. Et l'ensemble du pays en assumera les conséquences.