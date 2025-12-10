Afrique: Prem Anand Velumani - «Zoho mise sur Maurice pour devenir le hub digital de l'Afrique francophone»

interview

L'ambition de Zoho, l'un des principaux acteurs mondiaux des solutions cloud pour entreprises, est simple : que Maurice devienne exportateur de savoir-faire numérique vers la région. Avec l'ouverture de son premier bureau dans l'océan Indien, Zoho érige Maurice en plateforme stratégique pour accélérer l'adoption du cloud en Afrique francophone et veut faire de l'île un catalyseur régional de transformation numérique.

Votre décision d'ouvrir un premier bureau dans l'océan Indien, à Ébène, marque une étape importante pour Zoho. Quels sont les critères spécifiques qui ont fait de Maurice un emplacement stratégique pour piloter votre expansion en Afrique francophone ?

Maurice réunit trois facteurs clés : un environnement économique stable, un vivier de talents multilingues et une position géographique qui ouvre naturellement sur l'Afrique. L'île est un point d'équilibre entre maturité technologique et dynamique régionale, un endroit où l'on peut construire, former, et rayonner. Notre bureau d'Ébène est pensé comme un centre opérationnel, mais surtout comme un accélérateur pour l'adoption du cloud sur le continent africain, et plus particulièrement dans les pays francophones.

Zoho met en avant une stratégie de «localisme transnational». Concrètement, comment ce modèle sera-t-il déployé à Maurice ? Et comment la présence physique sur l'île permettra-t-elle d'adapter vos solutions cloud aux réalités des marchés francophones africains ?

Nous apportons au marché mauricien le meilleur de deux mondes : la puissance d'une plateforme technologique globale et un service enraciné localement, en français, en créole, avec des équipes présentes sur le terrain. À Maurice, nous ne déployons pas un modèle importé, nous construisons avec le pays, pour la région. Notre rôle est d'écouter les marchés, d'adapter nos solutions, et de rendre la transformation numérique accessible aux entreprises de toutes les tailles.

Vous avez annoncé un centre de formation dédié aux clients, partenaires et professionnels. Comment Zoho envisage-t-il de structurer cet écosystème local en matière de formation, de certification et d'accompagnement, pour renforcer la transformation numérique des entreprises mauriciennes et régionales ?

Le centre de formation est un pilier de notre implantation. Nous voulons former des développeurs, des intégrateurs, des consultants, certifier des partenaires et permettre à des PME comme à des grandes organisations de monter en compétences sur le cloud. Plus nous créons de compétences sur le territoire, plus l'écosystème s'autonomise. Notre ambition est simple : que Maurice devienne exportateur de savoir-faire numérique vers la région.

Zoho affiche une croissance annuelle moyenne de 33 % à Maurice et un élargissement de 30 % de son réseau de partenaires. Quels types de solutions cloud -- CRM, lowcode, comptabilité, support client, suite collaborative -- tendent aujourd'hui cette dynamique, et quelles innovations prévoyez-vous d'implémenter pour répondre aux besoins des PME et grandes entreprises de la région ?

Zoho One, CRM, Books, Workplace et Creator sont nos moteurs actuels. Ce qu'ils traduisent, c'est une demande pour des solutions intégrées, simples à déployer, évolutives. Nous voyons émerger un besoin fort en automatisation, lowcode et intelligence applicative. Nos prochaines évolutions vont dans ce sens : un cloud plus intelligent, plus personnalisable, plus sectoriel, pour accompagner l'industrie, la finance, les télécoms, le tourisme.

Avec ce nouveau hub mauricien, quelles sont vos ambitions pour les trois à cinq prochaines années en Afrique francophone ? En quoi Maurice peut-elle devenir un catalyseur pour l'adoption du cloud, notamment dans des secteurs comme les services financiers, les télécoms ou le tourisme ?

Avec ce nouveau hub mauricien, nous voulons positionner l'île comme un acteur digital incontournable de l'Afrique francophone. Nous souhaitons contribuer à la montée en compétences locales, élargir notre réseau de partenaires et favoriser l'adoption de technologies cloud sécurisées et accessibles sur l'ensemble du continent. Si Maurice devient un modèle d'intégration numérique pragmatique et durable, son influence dépassera largement ses frontières.

Grâce à son écosystème dynamique, sa stabilité et sa proximité avec les marchés africains, le pays peut devenir un véritable catalyseur de modernisation, notamment dans des secteurs stratégiques comme les services financiers, les télécoms ou encore le tourisme. Nous nous donnons comme mission à Zoho d'accompagner cette dynamique par l'investissement sur le long terme, par une collaboration étroite avec les entreprises et les institutions, et surtout par un engagement fort auprès de nos clients, basé sur la confiance, la proximité et la valeur créée localement. Nous voulons aider l'Afrique francophone à accélérer son adoption du cloud et, à travers ce hub, contribuer à une transformation numérique inclusive et durable.