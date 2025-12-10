Ile Maurice: Hausse des arrivées depuis avril

Plus que 125190 visiteurs avant la fin de l'année et la barre symbolique des 1,4 million de touristes sera franchie. À titre de comparaison, en décembre 2024, le pays avait reçu plus de 150000 visiteurs.

Selon le dernier rapport publié par Statistics Mauritius hier, pour la période de janvier à novembre 2025, l'île a accueilli 1 274 810 touristes, soit 46 841 visiteurs de plus (+3,8%) que durant la période correspondante de 2024. Le nombre total de visiteurs pour le mois de novembre 2025 s'élève à 128 903, soit une hausse de +4,7 % par rapport à novembre 2024, où le pays avait enregistré 123 104 arrivées.

D'où l'optimisme affiché par le ministre du Tourisme, Richard Duval : «Il est de plus en plus évident que nous allons franchir la barre de 1,4 million de touristes cette année. C'est une fierté pour moi que le pays enregistre un tel record dès ma première année à la tête de ce ministère.» Il ajoute également que «les chiffres n'étaient pas bons en janvier, février et mars. Mon équipe et moi avons essuyé beaucoup de critiques. Heureusement, la situation s'est redressée en avril. Et mieux encore, c'est inédit : depuis, nous enregistrons une hausse mois après mois.»

Des recettes à la clé

Ce record surviendrait alors que le secteur des croisières est en recul et que certains marchés historiques, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, affichent une légère baisse. «L'essentiel, c'est que d'autres marchés se sont consolidés ou développés. Par exemple, le marché indien a progressé de 37% entre janvier et novembre. Sans cette diversification, une telle performance aurait été impossible», précise le ministre.

Autre bonne nouvelle pour le secteur : les dernières statistiques de la Banque de Maurice concernant les recettes touristiques pour octobre 2025. Le pays a engrangé Rs 10 131 milliards durant ce mois. Ainsi, de janvier à octobre, les recettes totalisent Rs 81 184 milliards. Il ne manque plus que Rs 18,9 milliards pour atteindre le record historique de Rs 100 milliards. «Je suis très confiant. Ce record sera atteint», affirme le ministre.