Ile Maurice: PMQT - Frais bancaires - La BoM renforcera son encadrement

Le député Roshan Jhummun a interrogé le PM sur la régulation des frais, commissions et exigences de garantie imposés par les institutions financières. Selon les informations communiquées par la BoM, les banques commerciales déterminent elles-mêmes leurs frais et commissions en fonction de leurs stratégies internes, de leurs modèles opérationnels et de leur gestion des risques. Toutefois, en tant que régulateur, la banque centrale assure un suivi étroit afin d'éviter des pratiques abusives et de protéger les consommateurs.

Chaque semestre, les banques doivent transmettre leur barème de frais à la BoM, qui exige que ces informations soient publiées en ligne et affichées dans toutes les agences. Les barèmes sont également disponibles sur le site de la BoM, permettant aux clients de comparer facilement les coûts entre établissements. Toute modification des frais doit être notifiée et évaluée pour en mesurer l'impact. La dernière soumission des banques date de juillet 2025.

En vertu de l'article 6 de la Bank of Mauritius Act 2004, la banque centrale dispose du pouvoir d'encadrer ou de plafonner ces frais, si nécessaire. Les questions liées aux tarifs et à la qualité du service bancaire sont régulièrement discutées lors de la Banking Committee Meeting, réunissant le gouverneur et les Chief Executive Officers (CEO) des banques, la dernière réunion ayant eu lieu le 19 novembre 2025. Bien qu'aucune norme internationale uniforme ne régisse les frais bancaires, la BoM indique qu'une étude complète sera menée pour déterminer la nécessité d'éventuelles interventions.