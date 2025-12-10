Ile Maurice: Perpétuité pour Mamode Umaiir Nubbeebuccus pour le féminicide de Ganeshwaree Buleeram

La Cour suprême a tranché avec force dans l'affaire du meurtre de Ganeshwaree Buleeram, tuée le 8 novembre 2019. Son ex-époux, Mamode Umaiir Nubbeebuccus, a plaidé coupable de meurtre avec préméditation et a été condamné à la servitude pénale à vie par le juge Mehdi Manrakhan, qui a décrit les faits comme «un cas horrifiant de féminicide», marqué par une violence extrême. Le verdict est tombé ce mercredi 10 décembre.

Obsédé par son ex-femme, l'accusé avait trouvé un emploi au même endroit qu'elle pour continuer à la harceler. Le jour du drame, il s'est procuré un couteau dans un supermarché à Flacq, l'a attendue à la sortie du travail et l'a forcée à monter dans sa voiture. Ganeshwaree Buleeram aussi connue comme Sheena a été séquestrée pendant des heures, battue, giflée, aspergée d'eau pour qu'elle reprenne connaissance, et soumise à un viol et à une sodomie.

Vers minuit, dans un champ de cannes à Camp-de-Masque-Pavé, il l'a poignardée 22 fois, alors qu'elle le suppliait d'arrêter. L'autopsie a confirmé une attaque d'une brutalité extrême. En prononçant la peine maximale, la Cour a rappelé que les femmes ne sont pas la propriété de leurs anciens partenaires et que ces crimes appellent la réprobation la plus ferme de la justice et de la société.