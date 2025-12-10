Gabon: Le Chef de l'État prend part à la cérémonie d'investiture de son homologue de Côte d'Ivoire

Abidjan, le 08 décembre 2025-Le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné de la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, a pris part ce lundi 8 décembre 2025 à la cérémonie officielle d'investiture de Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, réélu à l'issue de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Organisée au Palais présidentiel du Plateau, la cérémonie s'est tenue devant un parterre de personnalités politiques, diplomatiques et institutionnelles, ainsi qu'en présence de près d'une dizaine de Chefs d'État africains et de représentants des gouvernements européen et américain.

Parmi les dirigeants présents figuraient notamment Leurs Excellences João Manuel Gonçalves Lourenço (Angola), Denis Sassou-Nguesso (Congo), Ismaïl Omar Guelleh (Djibouti), Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon), Bassirou Diomaye Faye (Sénégal), Azali Assoumani (Comores), John Dramani Mahama (Ghana), Adama Barrow (Gambie), Julius Maada Bio (Sierra Leone) et Mohamed Ould Ghazouani (Mauritanie). Le Nigeria était représenté par son Vice-président, Kashim Shettima.

Étaient également présents les Premiers ministres Justin Nsengiyumva (Rwanda), Judith Suminwa Tuluka (RDC) et Manuel Osa Nsue Nsua (Guinée équatoriale), ainsi que des représentants du Maroc, de la République démocratique du Congo, de la Guinée équatoriale et de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. La France était représentée par Madame Yaël Braun-Pivet, Présidente de l'Assemblée nationale.

Au cours de l'audience solennelle présidée par la Présidente du Conseil constitutionnel, Chantal Nanaba Camara, le Président Alassane Dramane Ouattara a prêté serment, main droite levée et main gauche posée sur la Constitution, prononçant la formule consacrée devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire.

« Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de préserver l'intégrité du territoire... », a-t-il déclaré, réaffirmant son engagement à protéger les droits et libertés des citoyens et à exercer ses fonctions dans l'intérêt supérieur de la Nation.

Le Conseil constitutionnel avait confirmé sa réélection le 4 novembre, quarante-cinq jours après un premier tour remporté avec 89,77 % des suffrages exprimés. À l'issue de sa prestation de serment, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara a reçu des mains du Grand Chancelier, Monsieur Ally Coulibaly, l'insigne de Grand Maître des Ordres nationaux.

Dans son allocution post-investiture, le Président ivoirien a exprimé sa gratitude envers les Chefs d'État et de Gouvernement présents, soulignant que leur participation témoigne de la solidité des liens bilatéraux et de leur attachement au renforcement de la culture démocratique en Côte d'Ivoire. Il a également salué la maturité du peuple ivoirien :

« Ce vote est bien plus qu'un acte civique ; il témoigne de la confiance en un État tourné vers la modernité, dont les institutions permettent de renouveler le contrat social conformément à la Constitution. »

Il a félicité les autres candidats, Madame Simone Ehivet Gbagbo, Messieurs Ahoua Don Mello, Jean-Louis Billon et Madame Henriette Lagou, pour leur participation au processus électoral.

Le Président réélu a ensuite présenté les grandes orientations de son nouveau quinquennat, axées sur une Côte d'Ivoire « grande et innovante », portée par une agriculture modernisée, un secteur privé dynamique, un système de transmission intergénérationnelle renforcé et une ambition renouvelée de faire du pays un hub énergétique régional. Il a également réaffirmé sa volonté d'être « le Président de tous les Ivoiriens », et de maintenir la jeunesse et les femmes au coeur de l'action gouvernementale, notamment dans les domaines de la santé et de la formation professionnelle.

À l'issue de cette cérémonie d'envergure, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a adressé ses chaleureuses félicitations à Son Excellence Alassane Dramane Ouattara pour sa réélection et pour le déroulement apaisé du processus institutionnel.

La participation du Président de la République à cet événement majeur, quelques mois après son déplacement à Abidjan pour la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, illustre une nouvelle fois l'excellence des relations entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, ainsi que la volonté commune des deux Chefs d'État de porter cette coopération fraternelle à un niveau encore plus élevé.