Afrique: Investiture d'Alassane Ouattara , Abidjan - Aimé Boji porteur d'un message de fraternité de Félix Tshisekedi !

10 Décembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

La République Démocratique du Congo a été dignement représentée, ce lundi 8 décembre à Abidjan, à la cérémonie d'investiture du Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Réélu le 25 octobre 2025 pour un troisième mandat de cinq ans, le dirigeant ivoirien a été reconduit dès le premier tour, témoignant de la confiance renouvelée de son peuple.

Dépêché par le Président de la République, Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est le Président de l'Assemblée Nationale, l'Honorable Aimé Boji Sangara, qui a pris part à cette cérémonie solennelle. L'événement a été marqué par la présence de plusieurs Chefs d'Etat africains ainsi que de délégations de haut niveau venues des Etats-Unis et d'Europe.

Au nom du Président congolais, Aimé Boji a présenté au Chef de l'Etat ivoirien un message de félicitations, ainsi que les salutations fraternelles du peuple congolais au peuple frère de Côte d'Ivoire. Ce geste illustre « l'excellence des relations bilatérales et la volonté des deux nations de consolider davantage leur coopération », a souligné le Président de la Chambre basse du Parlement congolais.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La présence de la délégation congolaise à cette investiture s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens diplomatiques, politiques et économiques entre Kinshasa et Abidjan, deux capitales engagées dans une collaboration étroite au sein des organisations régionales et continentales.

Dans sa suite officielle, le Président de l'Assemblée Nationale était accompagné d'une délégation composée notamment des Honorables Députés Nationaux Bolumbe Bakando Hermoine, Muhindo Simisi Obed et Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle. Une composition qui souligne la dimension institutionnelle et représentative de cette mission.

Cette cérémonie d'investiture, placée sous le signe de la stabilité et de la continuité, confirme non seulement l'importance stratégique de la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, mais aussi la volonté de la RDC de demeurer un partenaire engagé dans la dynamique d'intégration africaine.

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.