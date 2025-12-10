Afrique Centrale: Tensions au Sud-Kivu - Le GCI met en garde et exige le retrait immédiat des forces rwandaises

Dans une déclaration aux accents de rigueur, rendu publique hier, mardi 9 décembre 2025, le Groupe de contact international pour le Grands Lacs (GCI), constitué notamment des USA, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni, invite le Rwanda à retirer immédiatement ses troupes du sol congolais et à cesser tout soutien au M23.

Très strict, plus que jamais, le GCI condamne avec force l'escalade des violences dans le Sud-Kivu et exprime ses vives préoccupations quant aux engagements pris dans le cadre des processus de paix de Doha, et même de Washington.

Déclaration conjointe du Groupe de contact international pour les Grands Lacs (GCI) sur l'escalade de la violence au Sud-Kivu

Les gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, du Danemark, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, membres du Groupe de contact international pour la région des Grands Lacs (GCI), présidé par l'Allemagne, ont publié la déclaration suivante concernant l'escalade alarmante au Sud-Kivu :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres