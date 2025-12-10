Afrique Centrale: Tensions au Sud-Kivu - Le GCI met en garde et exige le retrait immédiat des forces rwandaises

Dans une déclaration aux accents de rigueur, rendu publique hier, mardi 9 décembre 2025, le Groupe de contact international pour le Grands Lacs (GCI), constitué notamment des USA, de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni, invite le Rwanda à retirer immédiatement ses troupes du sol congolais et à cesser tout soutien au M23.
Très strict, plus que jamais, le GCI condamne avec force l'escalade des violences dans le Sud-Kivu et exprime ses vives préoccupations quant aux engagements pris dans le cadre des processus de paix de Doha, et même de Washington.
Déclaration conjointe du Groupe de contact international pour les Grands Lacs (GCI) sur l'escalade de la violence au Sud-Kivu
Les gouvernements des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, du Danemark, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et du Royaume-Uni, membres du Groupe de contact international pour la région des Grands Lacs (GCI), présidé par l'Allemagne, ont publié la déclaration suivante concernant l'escalade alarmante au Sud-Kivu :
- Le GCI exprime sa profonde préoccupation face à la reprise des violences dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et à la nouvelle offensive du Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par le Rwanda, autour d'Uvira (Sud-Kivu), près du Burundi, qui risque de déstabiliser toute la région. Le GCI est particulièrement préoccupé par le recours accru aux drones d'attaque et aux drones suicides dans ce conflit. Cette situation représente une escalade significative des combats et fait peser un grave risque sur les populations civiles.
- Le Groupe de coordination intergouvernemental (GCI) exhorte le M23 et les Forces de défense rwandaises (FDR) à cesser immédiatement leurs opérations offensives dans l'est de la RDC, en particulier au Sud-Kivu. Il appelle les FDR à se retirer de l'est de la RDC et le M23 à regagner ses positions et à respecter ses engagements pris dans le cadre de la Déclaration de principes signée à Doha le 19 juillet 2025.
- Le GCI appelle toutes les parties à honorer leurs obligations de protection des civils, à se conformer à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment au plein respect de l'intégrité territoriale, à respecter leurs engagements au titre des Accords de Washington du 4 décembre 2025 et à désamorcer immédiatement la situation.
- Nous exhortons toutes les parties à éviter toute escalade, qu'il s'agisse de propos ou d'actions provocatrices, qui mettent gravement en danger les populations civiles et risquent de compromettre irrémédiablement les progrès significatifs accomplis grâce à l'Accord-cadre signé à Doha le 15 novembre 2025 par le Gouvernement de la RDC et le M23. Le Groupe de coordination des interventions (GCI) appelle par ailleurs tous les acteurs concernés à réaffirmer d'urgence et sans équivoque leur engagement à respecter le cessez-le-feu et à garantir un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave afin que l'aide essentielle puisse parvenir aux personnes qui en ont besoin.