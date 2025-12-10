Congo-Kinshasa: Face au défi de la propreté - Daniel Bumba remet la Capitale en mouvement !

Kinshasa a trop longtemps vécu au rythme d'une insalubrité devenue ordinaire. Mais depuis plusieurs mois, une inflexion nette se dessine : la capitale semble renouer avec l'idée d'un espace collectif à protéger.

À la manœuvre, le Gouverneur Daniel Bumba, décidé à remettre de l'ordre dans une ville que le Président Félix Tshisekedi a décrite, dans son discours sur l'état de la nation, comme l'un des fronts prioritaires du redressement national. Mobilisation citoyenne, réformes structurelles, retour du Salongo obligatoire : l'exécutif provincial assume une stratégie volontariste, parfois contestée, mais qui redistribue les rôles entre autorités et habitants. A l'heure où les caniveaux bouchés, les dépôts sauvages et les inondations rappellent les années d'abandon, Kinshasa entame une nouvelle séquence : celle d'une propreté pensée comme affaire publique, discipline partagée et enjeu politique assumé.

Mesure symbolique

L'on se souviendra que, tout récemment, le Gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a réactivé une mesure symbolique de l'histoire urbaine congolaise : le Salongo obligatoire, outil de mobilisation citoyenne tombé en désuétude mais dont l'efficacité, selon lui, n'a jamais été démentie. Car la salubrité, insiste-t-il, « n'est pas l'affaire d'un seul exécutif urbain, mais celle de tous, sans exclusive ».

Cette relance s'inscrit pleinement dans la vision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, qui a fait de la propreté urbaine un élément clé de sa gouvernance environnementale. Pour répondre à cette ambition, Daniel Bumba porte un programme d'ampleur : l'installation de centres de transit des déchets dans chaque quartier, point de départ d'une chaîne modernisée de collecte, avant l'acheminement vers le centre d'enfouissement de la N'sele. Un projet destiné à rompre avec le cycle des inondations chroniques, des caniveaux obstrués et des dépôts anarchiques qui défigurent la ville.

Dans un climat où la passivité de certains acteurs, notamment commerciaux, freine souvent les initiatives publiques, le gouverneur annonce le renforcement prochain de mesures disciplinaires. Ces sanctions viseront ceux qui refusent d'intégrer le Salongo ou persistent à transformer devantures et marchés en zones d'insalubrité. «Les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes », martèle-t-il, tandis que la majorité des Kinois accueille favorablement ce retour à une responsabilité collective.

Une stratégie en phase avec la vision nationale

Aux yeux de nombreux observateurs, le discours du Président sur l'état de la nation fait désormais office de feuille de route politique : la lutte contre l'insalubrité y figure comme un impératif sanitaire, urbanistique et même symbolique. En plaçant la capitale au coeur de ses priorités, Félix Tshisekedi a donné un signal clair : la transformation de Kinshasa sera un test de gouvernance.

Dans ce cadre, Daniel Bumba apparaît comme un lieutenant appliqué, déterminé à traduire les orientations nationales dans des actions concrètes. Son programme sur les déchets, l'encadrement du Salongo, la réorganisation de la chaîne de collecte et la remise en discipline des espaces publics s'inscrivent dans ce mouvement. À terme, il espère voir disparaître ce qui, depuis des années, semble immuable : des cours d'eau transformés en dépotoirs, des voiries englouties par les ordures et une ville engorgée par sa propre négligence.

Une mobilisation citoyenne au centre de la transformation

Le message est désormais clair : la renaissance de Kinshasa dépend autant de l'État que de ses habitants. Le gouverneur appelle chaque Kinois à devenir l'artisan de l'embellissement de son environnement -- non seulement pour son bien-être, mais pour celui de la communauté. Une manière de réhabiliter la fierté urbaine, dans l'espoir de redonner à la capitale son visage d'antan, celui de « Kin la belle ».

La population est ainsi invitée à s'approprier non seulement le cadre réglementaire, mais l'esprit qui l'anime : ne plus jeter d'immondices dans les caniveaux, respecter les jours de Salongo, et participer à un effort collectif que l'exécutif provincial veut durable.