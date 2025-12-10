Comme l'exige l'article 77 de la Constitution de la République, le Président Félix Tshisekedi s'est adressé solennellement à la Nation, lundi 8 déclaration 2025, devant l'Assemblée Nationale et le Sénat réunis en Congrès.

A cette occasion, le Chef de l'État s'est offert une marge nécessaire, présentant un bilan audacieux, marqué par une volonté politique ferme et des actions d'ampleur qui s'inscrivent dans l'optique du changement de narratif dans la conduite de la gouvernance publique.

Pour Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, le Président de République Félix Tshisekedi, lors de son adresse à la Nation, aura suffisamment étalé, sans la moindre complaisance, des perspectives claires d'un Congo qui s'affirme dans un monde en pleine évolution et amorce avec ferveur son envol effectif. Selon le Porte-parole du Gouvernement, qui a réagi sur son compte x, sous le leadership de Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, en tout cas, « notre pays est réellement engagé sur la voie de son essor ».

Dans son élan, Patrick Muyaya Katembwe relève que le discours du Chef de l'Etat, prononcé face aux congolais, illustre grandement, aujourd'hui plus qu'hier, ses convictions et sa détermination à œuvrer en permanence pour l'amélioration des conditions de vie des congolais et à défendre jusqu'au bout l'intégrité du territoire national, socle vivant d'une cohésion interne durable.

« En 2h22', au rendez-vous de la vérité, de la redevabilité et de l'espérance, le Président de la République a dit nos progrès, reconnu ce qui reste à faire et projeté l'avenir. Quel que soit l'angle de son regard, l'on note des progrès tant dans notre stratégie diplomatique que dans nos efforts pour mieux soigner les congolais, envoyer plus d'enfants à l'école, améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité, créer des opportunités d'emplois pour nos jeunes et s'assurer de mettre dignement à la retraite ceux qui ont longtemps servi la République.

Avec son engagement renouvelé, un gouvernement déterminé et des objectifs rappelés, notre pays est réellement engagé sur la voie de son essor », a salué, dans son message posté sur X, après l'adresse du Chef de l'État à la Nation, le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe.

Pour rappel, durant son speech, devant le Congrès, le Président Félix Tshisekedi avait annoncé plusieurs actions de grande envergure que son Gouvernement, dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, mettra en œuvre en 2026.

« À mesure que l'autorité publique se réinstalle, notre cap est sans équivoque : stabiliser durablement les espaces reconquis, et organiser le retour progressif, sûr et digne de nos compatriotes déplacés. La reconstruction de l'Est sera, à cet égard, l'un des axes les plus déterminants de notre action. Tant qu'un seul village, tant qu'un seul quartier, tant qu'une seule colline de ce pays restera sous la menace des armes illégales, je considérerai que notre tâche n'est pas achevée », a rassuré le Chef de l'État congolais, dans son discours solennel prononcé lundi dernier devant le Congrès.