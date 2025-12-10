Afrique: La société Chui Ventures, axée sur l'Afrique, clôt son premier fonds à hauteur de 17 millions de dollars

Chui Ventures, investisseur en phase de démarrage axé sur l'Afrique, a clôturé son premier fonds à hauteur de 17,3 millions de dollars et a annoncé son intention d'en créer un second pour un montant de 60 millions de dollars. L'entreprise soutient des startups en phase d'amorçage sur l'ensemble du continent, avec une stratégie d'investissement qui tient compte de l'égalité des sexes.

Le premier fonds a attiré des capitaux de la Mastercard Foundation Africa Growth Fund, de la Michael & Susan Dell Foundation et d'autres investisseurs locaux et internationaux. Depuis la première clôture en février 2023, le fonds a déployé environ 60 % de ses engagements dans 18 startups réparties dans cinq pays d'Afrique subsaharienne. Près de la moitié de ces entreprises ont des équipes fondatrices féminines. Parmi les exemples de portefeuille, citons la plateforme d'épicerie nigériane Pricepally, l'opérateur logistique kényan Leta et la société nigériane Flex Finance.

Joyce-Ann Wainaina, associée gérante, a déclaré que l'approche de la société consiste à soutenir les fondateurs africains qui élaborent des solutions pour les marchés africains. Chui Ventures prévoit de lever son deuxième fonds, dont la première clôture est prévue pour le milieu de l'année 2026. Le fonds II s'étendra à l'Afrique du Nord et augmentera l'exposition aux services financiers, aux logiciels B2B, au commerce numérique et à la technologie climatique.

Points clés à retenir

La clôture du fonds de Chui Ventures témoigne de l'intérêt continu pour l'écosystème africain des entreprises en phase de démarrage, malgré le ralentissement du cycle mondial du capital-risque. La stratégie d'intégration des femmes de la société s'aligne sur une tendance plus large des investisseurs institutionnels à canaliser davantage de capitaux vers des équipes fondatrices diversifiées, qui restent sous-financées sur les marchés africains. Le capital de départ est devenu essentiel, car de nombreuses startups africaines sont confrontées à des conditions de financement plus strictes et à des délais de collecte de fonds plus longs. En ciblant les logiciels B2B, les services financiers, la logistique et le commerce numérique, Chui se concentre sur des secteurs qui continuent d'attirer les investissements en raison de voies de revenus claires et de vastes marchés adressables. L'expansion en Afrique du Nord reflète l'intégration croissante entre les écosystèmes technologiques d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord, ainsi que l'intérêt croissant des investisseurs pour l'échelle régionale. La taille cible du Fonds II montre également que les commanditaires sont toujours prêts à soutenir les GP africains spécialisés disposant de réseaux locaux solides et d'une orientation sectorielle, même si l'environnement plus large du capital-risque reste limité.