Afrique: BasiGo obtient un financement de Proparco pour étendre le déploiement des VE en Afrique

La société kényane de bus électriques BasiGo a reçu un financement de Proparco, l'institution française de financement du développement, pour soutenir son expansion en Afrique de l'Est.

Cet investissement fait suite à la série A de 41,5 millions de dollars réalisée l'année dernière par BasiGo et intervient alors que la société accélère le déploiement de ses bus électriques au Kenya et au Rwanda.

BasiGo fournit des bus électriques, des infrastructures de recharge et des services de maintenance grâce à un modèle qui sépare le coût du bus de celui de la batterie et de la recharge, ce qui permet aux opérateurs de payer en fonction de l'utilisation. L'entreprise a 100 bus en circulation et assemble les véhicules localement tout en exploitant un réseau de recharge en pleine expansion.

Le PDG Jit Bhattacharya a déclaré que le soutien de Proparco valide l'approche de BasiGo et permettra à l'entreprise de développer l'assemblage local, d'étendre les sites de recharge et d'atteindre son objectif de déployer 1 000 bus électriques. Proparco a déclaré que l'investissement s'aligne sur ses priorités en matière de transport à faible émission de carbone et de création d'emplois sur les marchés africains.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La lettre d'information de Daba est désormais disponible sur Substack. Inscrivez-vous ici pour recevoir le meilleur du paysage de l'investissement en Afrique.

Points clés à retenir

Le nouveau financement de BasiGo intervient à un moment où les gouvernements africains et les partenaires du développement accordent la priorité à des transports urbains plus propres, alors que les villes sont confrontées à la congestion, à l'augmentation du prix des carburants et aux pressions exercées sur la qualité de l'air. Les autobus électriques gagnent du terrain car les opérateurs recherchent des coûts énergétiques prévisibles et une maintenance réduite par rapport aux flottes de véhicules diesel. Le Kenya et le Rwanda ont été les premiers à adopter cette technologie grâce à un environnement réglementaire favorable et à la demande de transports publics. Le modèle de batterie et de charge "pay-as-you-go" de la société s'attaque à l'un des principaux obstacles à l'adoption des bus électriques : les coûts d'investissement initiaux élevés. En transférant les dépenses liées à l'énergie et aux batteries vers les paiements opérationnels, BasiGo rend l'électrification accessible aux opérateurs de bus privés qui dominent les systèmes de transport dans la région. Les institutions de financement du développement, dont Proparco, considèrent la mobilité électrique comme un moyen de réduire les émissions et de créer de nouvelles opportunités industrielles grâce à l'assemblage local. S'il est étendu, le modèle de BasiGo pourrait influencer les stratégies d'électrification dans les grandes villes africaines telles que Lagos, Dar es Salaam et Addis-Abeba.