Egypte: MoneyHash s'associe à Amwal pour développer les solutions de paiement en Arabie Saoudite

MoneyHash, la plateforme d'orchestration des paiements basée en Égypte et opérant au Moyen-Orient et en Afrique, a conclu un partenariat avec la fintech saoudienne Amwal Tech afin d'élargir les options de paiement à tempérament pour les commerçants du Royaume.

L'accord intègre les offres de paiement échelonné par carte de crédit à plafond élevé d'Amwal Tech dans la plateforme de paiement unifiée de MoneyHash, ce qui permet aux entreprises d'accéder plus facilement à des outils de paiement flexibles.

MoneyHash, fondée en 2021, fournit un système d'orchestration propriétaire qui relie les entreprises à un large éventail de méthodes de paiement par le biais d'une intégration unique.

La startup a récemment levé 5,2 millions de dollars en financement de pré-série A et a étendu sa présence régionale grâce à des partenariats, y compris un accord récent avec noon payments dans le CCG.

Le PDG Nader Abdelrazik a déclaré que les produits de paiement à tempérament sont devenus essentiels pour les commerçants et les consommateurs, et que le partenariat permet un déploiement plus rapide de ces services. MoneyHash vise à renforcer sa position en tant que couche d'infrastructure reliant les fournisseurs de paiements dans la région MEA.

Points clés à retenir

Ce partenariat témoigne de l'importance croissante de l'orchestration des paiements dans l'écosystème fintech de l'Arabie saoudite, alors que le Royaume accélère l'adoption du commerce numérique dans le cadre de Vision 2030. Les solutions de paiement échelonné, autrefois réservées aux grandes banques, sont en train de devenir un élément essentiel de la stratégie des commerçants, les consommateurs exigeant un meilleur contrôle de leurs dépenses et les entreprises cherchant à augmenter la valeur moyenne de leurs commandes. En intégrant les produits de paiement à tempérament agrégés d'Amwal Tech, MoneyHash réduit le coût et la complexité pour les entreprises qui devraient autrement créer des intégrations séparées pour chaque fournisseur. Cette approche s'aligne sur les tendances mondiales en matière d'infrastructure de paiement, où les couches d'orchestration deviennent essentielles pour élargir les options de paiement, réduire les transactions qui échouent et améliorer l'expérience des clients. Le secteur fintech de l'Arabie saoudite se développe rapidement, soutenu par un solide appui réglementaire de la Banque centrale saoudienne (SAMA), une demande croissante en matière de commerce électronique et une large adoption des paiements numériques par les consommateurs. Le réseau grandissant de MoneyHash lui permet de tirer profit du fait que les commerçants recherchent de plus en plus des plateformes unifiées pour rationaliser et diversifier leurs moyens de paiement.