Afrique du Sud: Un nouveau fonds de 4 millions de dollars pour soutenir les femmes entrepreneurs en Afrique du Sud

La société sud-africaine Business Partners a mis en place le Basadi-Women Growth Fund, doté de 90 millions de ZAR (4 millions de dollars), afin d'élargir l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises détenues par des femmes, qui ont du mal à se qualifier pour les prêts traditionnels.

Le fonds offre un financement sur mesure entre 250 000 ZAR (11 000 $) et 5 millions ZAR (221 000 $), qui peut être utilisé pour des achats immobiliers, des fonds de roulement, des équipements, des acquisitions ou des investissements dans des franchises.

L'une des principales caractéristiques du fonds est la souplesse de sa structure de remboursement. Les femmes entrepreneurs peuvent opter pour une période de capitalisation des intérêts ou un moratoire de remboursement pouvant aller jusqu'à six mois, ce qui permet d'alléger la pression des flux de trésorerie initiaux. Business Partners a déclaré que le fonds est conçu pour soutenir une croissance durable, avec une tarification et des conditions adaptées aux réalités des petites entreprises.

Au-delà du capital, le programme offrira une assistance technique, un mentorat et l'accès à des réseaux d'entrepreneurs. René Botha, de Business Partners, a déclaré que le fonds vise à réduire les obstacles qui empêchent les femmes de développer leurs entreprises et de participer plus pleinement à l'économie sud-africaine.

Le Basadi-Women Growth Fund reflète un effort plus large en Afrique du Sud pour développer l'inclusion financière et augmenter la participation des femmes dans l'entreprenariat. Les entreprises détenues par des femmes sont souvent confrontées à des défis structurels, notamment des garanties limitées, des réseaux professionnels plus restreints et un accès limité au financement bancaire. Les institutions de financement du développement et les prêteurs axés sur les PME conçoivent de plus en plus de produits financiers tenant compte de l'égalité des sexes afin de combler ces lacunes. L'approche de Business Partners s'aligne sur la recherche mondiale qui montre que les femmes entrepreneurs réinvestissent une part plus importante de leurs revenus dans leurs entreprises et leurs communautés, créant ainsi un impact social et économique plus large. En associant des capitaux flexibles à des services de mentorat et de soutien aux entreprises, le fonds adopte une approche holistique plutôt que de proposer uniquement des emprunts. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre des efforts déployés par l'Afrique du Sud pour développer le secteur des PME en tant que moteur essentiel de la création d'emplois. S'ils sont adoptés à grande échelle, des fonds similaires axés sur le genre pourraient contribuer à débloquer de nouvelles activités économiques et à renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux dans tout le pays.