Maroc: UNESCO - Le Caftan marocain inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité

Le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, réuni en sa 20e session à New Delhi, a approuvé ce jour l'inscription du « Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Cette décision consacre une reconnaissance internationale majeure envers le Royaume et met en lumière l'estime de la communauté internationale pour la vision éclairée du Roi Mohammed VI en faveur de la préservation du patrimoine national, de la valorisation des expressions artistiques authentiques et de la sauvegarde des savoir-faire traditionnels, considérés comme des leviers essentiels du développement durable et de la cohésion sociale.

Symbole d'élégance, de raffinement et de créativité, le caftan marocain incarne une richesse séculaire.

Témoignage vivant de l'histoire du Royaume et de son identité plurielle, il s'est transmis de génération en génération grâce aux maîtres artisans et aux communautés qui ont perpétué ses techniques, enrichies par la diversité des régions du Maroc.

L'inscription rend également hommage au rôle actif et constructif du Royaume au sein de l'UNESCO, illustrant son engagement constant en faveur de la promotion et de la protection du patrimoine culturel immatériel dans toute sa profondeur et sa diversité.

À travers cette décision, le Comité international salue la contribution du Maroc à la préservation d'un patrimoine vivant où se conjuguent créativité, identité et transmission intergénérationnelle, un patrimoine qui continue d'alimenter le dialogue interculturel et de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples.

Le Royaume du Maroc a, par ailleurs, réaffirmé sa détermination à poursuivre ses efforts pour la sauvegarde, la valorisation et la transmission des savoir-faire liés au caftan, dans le respect des valeurs universelles et de la diversité culturelle qui constituent le coeur du mandat de l'UNESCO.