Afrique Centrale: Le Burundi ferme sa frontière avec la RDC après la chute d'Uvira

Après la prise de la ville d'Uvira (Sud-Kivu) par la rébellion du M23 ce mercredi 10 décembre avant midi, le Burundi, considéré comme un allié de premier plan de la RDC, a annoncé la fermeture de sa frontière avec son voisin.

Ce pays limitrophe, qui accueille déjà des milliers de déplacés congolais venus d'Uvira, justifie cette décision par la nécessité de se protéger contre toute tentative d'intrusion.

La fermeture de la frontière par Bujumbura, qui cherche à contenir les répercussions directes du conflit sur son territoire, pourrait compliquer davantage la situation humanitaire, alors que de nombreux civils fuient les combats pour chercher refuge de l'autre côté de la frontière.

Après plus d'une semaine de combats acharnés dans la plaine de la Ruzizi, les rebelles du M23 ont fait leur apparition publique dans la ville d'Uvira ce mercredi matin. Vers onze heures trente, les premiers soldats du mouvement se sont manifestés, à la suite d'une opération de ratissage contre certains militaires et combattants Wazalendo qui avaient refusé de se retirer.

Selon des sources sécuritaires, l'armée congolaise s'était déjà retirée de la ville la veille, en direction de Swima, Makobola et Baraka dans le territoire de Fizi.

Des habitants joints sur place à Uvira par Radio Okapi confirment la présence des troupes du M23, appuyées par le Rwanda. En début d'après-midi, la rébellion a elle-même confirmé la prise de position de ses combattants dans la ville.

Cette chute d'Uvira intervient alors que les États-Unis et l'Union européenne ont appelé le M23 et le Rwanda à cesser immédiatement leur offensive dans l'Est du pays.

Les efforts de Radio Okapi pour obtenir la réaction des autorités congolaises sont restés vains.