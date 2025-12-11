Afrique Centrale: Le Burundi ferme sa frontière avec la RDC après la chute d'Uvira

10 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Après la prise de la ville d'Uvira (Sud-Kivu) par la rébellion du M23 ce mercredi 10 décembre avant midi, le Burundi, considéré comme un allié de premier plan de la RDC, a annoncé la fermeture de sa frontière avec son voisin.

Ce pays limitrophe, qui accueille déjà des milliers de déplacés congolais venus d'Uvira, justifie cette décision par la nécessité de se protéger contre toute tentative d'intrusion.

La fermeture de la frontière par Bujumbura, qui cherche à contenir les répercussions directes du conflit sur son territoire, pourrait compliquer davantage la situation humanitaire, alors que de nombreux civils fuient les combats pour chercher refuge de l'autre côté de la frontière.

Après plus d'une semaine de combats acharnés dans la plaine de la Ruzizi, les rebelles du M23 ont fait leur apparition publique dans la ville d'Uvira ce mercredi matin. Vers onze heures trente, les premiers soldats du mouvement se sont manifestés, à la suite d'une opération de ratissage contre certains militaires et combattants Wazalendo qui avaient refusé de se retirer.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon des sources sécuritaires, l'armée congolaise s'était déjà retirée de la ville la veille, en direction de Swima, Makobola et Baraka dans le territoire de Fizi.

Des habitants joints sur place à Uvira par Radio Okapi confirment la présence des troupes du M23, appuyées par le Rwanda. En début d'après-midi, la rébellion a elle-même confirmé la prise de position de ses combattants dans la ville.

Cette chute d'Uvira intervient alors que les États-Unis et l'Union européenne ont appelé le M23 et le Rwanda à cesser immédiatement leur offensive dans l'Est du pays.

Les efforts de Radio Okapi pour obtenir la réaction des autorités congolaises sont restés vains.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.