Ile Maurice: Les Mauriciens multiplient les escapades

De nombreux Mauriciens profitent de leurs vacances pour voyager, que ce soit vers des îles proches, les continents comme l'Asie et l'Europe ou encore les pays prisés comme la Turquie et l'Afrique du Sud, par avion ou à bord de bateaux de croisière, alors que les touristes arrivent en masse. Les voyages connaissent ainsi un regain d'intérêt.

Cette tendance s'observe de janvier à septembre, où le nombre total d'arrivées et de départs a augmenté, selon les données publiées par Statistics Mauritius. 1452153 personnes ont voyagé, contre 1385100 à la même période en 2024. Les départs de résidents mauriciens progressent également, passant de 244383 à 264819, soit une hausse de 8,4 %. Comme les années précédentes, certaines destinations concentrent l'essentiel des mouvements : les Émirats arabes unis totalisent 62383 départs, suivis de l'Inde (36599), La Réunion (32176), la France (28156), l'Afrique du Sud (22239) et le Royaume-Uni (17701).

Ajmal Tincowree, directeur commercial de Shamal Travels and Tours, observe une évolution notable pour l'année 2025. «Il y a eu du monde de façon consistante et assez stable tout au long de l'année. Avant le Covid, la saisonnalité était importante : pendant les vacances scolaires ou les longs week-ends, on avait des hauts et des bas. Mais en 2025, c'est plus ou moins stable. Les habitudes ont changé.» Selon lui, l'Asie domine désormais la demande.

«Les destinations les plus prisées sont en Asie, notamment la Malaisie, qui reste très populaire, ainsi que Bali. Il n'y a pas de vol direct, mais les connexions via la Malaisie rendent la destination abordable. La demande augmente de jour en jour, alors qu'avant le Covid, elle était pratiquement nulle.»

Concernant les prix, il nuance : «Le pricing est dynamique. Les tarifs varient selon l'offre et la demande. Pour les dates très sollicitées, comme du 15 décembre au 10 janvier, les prix sont plus élevés. Mais pour des dates moins demandées, par exemple du 15 janvier jusqu'aux vacances de décembre, les tarifs sont vraiment compétitifs. On trouve des billets à Rs 25000 et des forfaits à Rs 30 000 ou Rs 40000. C'est abordable. Je ne dirais pas que les prix ont augmenté, ils se sont stabilisés. Aujourd'hui, on a des prix plus compétitifs qu'en 2024.» Il ajoute que «les tarifs de janvier 2026 sont abordables» et note déjà «beaucoup de réservations pour l'année prochaine».

Pour Rodrigues, la tendance est claire. «C'est vendu au complet. Rodrigues reste populaire d'année en année. On a des demandes de groupes, de compagnies, d'écoles. Le prix d'un voyage à Rodrigues est comparable à un weekend à l'hôtel à Maurice, mais avec l'avion, trois nuits, les transferts, le petit-déjeuner et surtout, le dépaysement.» L'île de La Réunion, en revanche, progresse plus lentement.

«La demande est là, mais ce n'est pas une destination en forte croissance. Les prix restent élevés. Pour une semaine, le séjour revient assez cher comparé à un voyage en Asie. Le billet coûte environ Rs 18000, alors qu'avec Rs 25000, vous pouvez aller jusqu'à Bangkok. Le transport, la nourriture, les activités... tout est plus cher à La Réunion. Souvent, les gens préfèrent choisir une grande ville comme Bangkok.»

Des prix pour tout et tous

La dynamique se reflète aussi dans les réservations de fin d'année. Selon Umarfarooq Omarjee, directeur d'Omarjee Aviation, «la fin de l'année symbolise une période de vacances et de voyages». Il précise que certaines destinations «ressortent beaucoup plus que d'autres», notamment Cape Town et Dubaï - très prisés des familles pour le shopping et les parcs d'attractions.

L'Asie reste un choix de premier plan, soutient-il également. «La Malaisie conserve sa popularité et la Thaïlande séduit de plus en plus grâce à un bon rapport qualité-prix, jugé compétitif par rapport aux budgets mauriciens.» Les destinations classiques comme Paris ou Londres conservent un attrait certain, surtout pour les voyages familiaux ou pour ceux qui cherchent une ambiance hivernale durant les fêtes.

Pour beaucoup de Mauriciens, la destination la plus demandée reste toutefois Rodrigues, selon Umarfarooq Omarjee. Il explique que l'île offre un bon compromis entre dépaysement et prix abordables - «un dépaysement sans devoir dépenser trop» - et son accessibilité en fait une option particulièrement attractive, y compris pour les groupes. De nouvelles destinations gagnent aussi en popularité, avance le directeur d'Omarjee. Certains combinent Cape Town et la Namibie, d'autres profitent d'un séjour à Dubaï pour s'aventurer jusqu'à Oman ou au Qatar. Certains encore optent pour l'Europe de l'Est comme alternative économique.

Par ailleurs, les familles qui ne peuvent pas partir en décembre repoussent souvent leurs vacances à Pâques ou aux grandes vacances de juin-juillet. Les professionnels attendent souvent la fin de janvier, une période plus calme. Les couples choisissent leurs dates en fonction de leur flexibilité, tandis que les seniors, avec une plus grande liberté, privilégient les périodes les moins chères - souvent en février - pour voyager, visiter la famille ou découvrir de nouvelles destinations.

Concrètement, pour ceux qui souhaitent planifier leurs vacances de fin d'année, plusieurs options s'offrent à eux. Rodrigues reste l'un des choix les plus accessibles, avec un forfait de trois nuits et quatre jours à partir de Rs 14000 par adulte, comprenant vols, transferts, hébergement, petitsdéjeuners et dîners. Pour La Réunion, un séjour de quatre nuits est proposé à Rs 33000 par adulte, incluant vols, petits-déjeuners, excursions et transferts. Pour les enfants de moins de 12 ans, cela coûte Rs 30000 et un devis spécifique existe pour ceux de moins de 4 ans.

L'Asie continue d'attirer. Le combiné Pattaya-Bangkok est proposé à Rs 59500 par personne, incluant deux nuits à Pattaya, cinq à Bangkok, les petits-déjeuners, les transferts, et diverses visites telles que le marché flottant, le parc aux éléphants et le Golden Temple. À Kuala Lumpur, deux options sont disponibles : du 27 décembre au 4 janvier à Rs 70500 ou du 29 décembre au 6 janvier pour Rs 70700, vols, hôtel et petits-déjeuners compris.

Par ailleurs, l'Afrique du Sud demeure une valeur sûre pour les Mauriciens. Le séjour du 31 décembre au 6 janvier à Cape Town est affiché à Rs 57000, comprenant billets d'avion, sept nuits au Cresta Grande, petits-déjeuners, visite guidée de la ville et transferts. La Turquie s'impose également comme une destination phare cette année. Le Best of Turkey, du 24 décembre au 4 janvier, est proposé à Rs 107000 par personne, tandis que le circuit Cappadocia & Istanbul, du 31 décembre au 9 janvier, est accessible à Rs 82000.

Le combiné Dubaï-Istanbul-Uludag-Bursa, assorti d'une croisière sur le Bosphore, proposé du 22 décembre au 2 janvier, comprend vols Emirates, dix nuits dans des 4-étoiles, 11 repas, transferts et visites guidées. Les tarifs sont de Rs 97000 par adulte, Rs 87000 pour un enfant avec lit propre et Rs 78000 pour un enfant partageant le lit uniquement à Istanbul. En Inde, le circuit Glimpse of Rajasthan, du 24 décembre au 4 janvier, est proposé à Rs 76 000 par personne, incluant vols, hôtels 4-étoiles, transferts et guide anglophone. Le forfait pour les enfants de moins de 12 ans avec lit propre est de Rs 64000. Une prolongation d'un jour est possible pour Rs 2500.

Les croisières affichent, elles aussi, une forte demande. Ovation of the Seas, du 18 au 30 décembre, est proposé à Rs 105000 par personne en cabine double et à Rs 97000 par enfant partageant la cabine. L'offre comprend le billet sur Air Mauritius en période de forte affluence, cinq nuits à Kuala Lumpur, deux nuits à Singapour, les petits-déjeuners, une journée d'excursion, quatre nuits de croisière avec frais portuaires, gratuités prépayées et pourboires pour les bagages.

À bord, les passagers bénéficient d'installations sportives, de repas variés et de divertissements. Pour ceux qui souhaitent vivre l'ambiance hivernale, le circuit Europe Taster Christmas, du 20 décembre au 1er janvier, est proposé à Rs 129000 par personne, comprenant vols, séjours à Londres et dans plusieurs villes européennes, excursions, croisières et visites de marchés de Noël ainsi que six petits-déjeuners et quatre dîners.

Décembre, «Synonyme de pause»

Cette évolution se reflète dans les témoignages de Mauriciens, qui expliquent leurs choix. Sweta Bholah, 32 ans, indique qu'elle privilégie les voyages en avion durant cette période «parce que décembre est synonyme de pause après une année chargée». Elle précise que la Thaïlande reste pour elle une destination attractive, car «on peut combiner plage, sorties et shopping sans dépasser son budget».

De son côté, Kishan, 41 ans, préfère les croisières. Selon lui, «c'est plus reposant et on visite plusieurs pays en une seule fois». Il explique avoir choisi une croisière passant par la Grèce et l'Italie afin de vivre «une expérience différente», notamment grâce aux escales culturelles et aux paysages qu'il souhaite découvrir.

Pour Mélina Seevathean, 28 ans, l'Europe s'impose naturellement en décembre. Elle explique apprécier «l'ambiance hivernale, les marchés de Noël et le changement total d'environnement». Elle ajoute que les vols vers Paris ou Londres constituent souvent son premier choix car «tout est facile d'accès une fois sur place». Enfin, Rishi Conjamalay, 35 ans, estime que voyager en décembre est devenu une habitude familiale. Il explique que Cape Town est sa destination favorite car «on y trouve de bons restaurants, des activités variées et un climat agréable à cette période». Il souligne également apprécier les vols directs, qu'il considère comme un véritable gain de temps.

Pour certains qui souhaitent voyager malgré les contraintes financières, il existe des solutions de financement proposées par des institutions locales. Par exemple, une facilité comme Cim Voyage permet d'étaler le coût d'un voyage, incluant billets d'avion ou de croisière, hébergement et activités. Ce type de formule s'adresse surtout à ceux qui veulent planifier un séjour sans attendre d'avoir réuni la totalité du budget. Les offres et conditions varient selon les établissements.

Ainsi, les voyages de fin d'année ne sont pas seulement une question de destination ou de prix : ils incarnent avant tout une envie d'évasion et de bons moments partagés. Qu'il s'agisse d'un séjour dépaysant à Rodrigues, d'une aventure en Asie ou d'une escapade hivernale en Europe, ces témoignages confirment que cette période est l'occasion de se ressourcer et de créer des souvenirs inoubliables avant d'entamer une nouvelle année.