Afrique de l'Ouest: Implantation percutanée de valve aortique au Sénégal, une première dans la région

10 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

C'est une première en Afrique de l'Ouest : l'hôpital Principal de Dakar, au Sénégal, a réalisé ses premières implantations percutanées de valve aortique. Une opération qui permet d'éviter une chirurgie à coeur ouvert et jusqu'ici inexistante en Afrique de l'Ouest.

Deux patients, une femme de 82 ans, et un homme âgé de 70 ans, ont tous deux pu bénéficier de cette première médicale lundi 8 décembre. Une petite prothèse de 22 mm à peine placée via les artères sous anesthésie locale à la place de la valve entre l'aorte et le coeur par microchirurgie, c'est-à-dire sans ouvrir le thorax et faire une opération à coeur ouvert.

Ces implantations percutanées n'étaient jusqu'à présent possibles qu'au Maghreb et en Afrique du Sud, avec au moins 5% des personnes de plus de 60 ans atteintes de ce dysfonctionnement mortel de la valve, c'est-à-dire de la petite porte qui laisse passer le sang entre l'aorte et le coeur. Maîtriser ce geste très technique représente donc une avancée majeure pour le Sénégal et la région.

À Dakar, dix autres patients figurent déjà sur liste d'attente pour être potentiellement opérés en janvier prochain, même si l'opération reste coûteuse, 10 millions de francs CFA.

