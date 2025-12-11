Sénégal: Ministère de l'Intérieur - 222,2 milliards de FCFA pour renforcer la sécurité publique et civile

L'Assemblée nationale a adopté, le mercredi 10 décembre, le budget 2026 du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Arrêté à 222,2 milliards de FCfa en autorisations d'engagement et 220 milliards de FCfa en crédits de paiement, le budget a progressé de 7,63 % entre 2025 et 2026, soit une augmentation de 15.587.200.634 de FCfa. Pour sa première présentation devant les députés, le ministre, Mouhamadou Bamba Cissé, a décliné un budget axé sur le renforcement de la sécurité publique et civile.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, a défendu, le mercredi 10 décembre, devant l'Assemblée nationale, le projet de budget 2026 de son département. Arrêté à 222.257.775.532 de FCfa en autorisations d'engagement (Ae) et 220.005.608.585 de FCfa en crédits de paiement (Cp), le budget a été adopté par 131 sur un total de 165 députés que compte l'hémicycle. Ainsi, entre 2025 et 2026, l'enveloppe connaît une hausse globale de 15 milliards de FCfa, soit une progression de 7,63%.

Ce budget est réparti autour de sept programmes : Programme administration territoriale, Gouvernance électorale, Programme de pilotage, Coordination et gestion administrative, Programme sécurité civile, Programme sécurité publique, Programme compte de commerce police et Programme fonds de lutte contre les incendies. Face aux députés, Mouhamadou Bamba Cissé a souligné que ce budget ne vise que le renforcement de la sécurité publique et civile. « Ce projet de budget est non seulement volontariste, mais également réaliste. Il cible prioritairement le renforcement de la sécurité publique et civile, piliers de la tranquillité et de la confiance des citoyens », a-t-il assuré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de l'examen, 92 députés se sont relayés au pupitre pour alerter sur la montée des agressions urbaines, des vols de bétail ou encore la prolifération des bars clandestins et motos non immatriculées. Plusieurs interpellations ont aussi porté sur la corruption, le traitement réservé aux usagers dans les commissariats ou la situation des Agents de sécurité de proximité (Asp). En réponse, le ministre Mouhamadou Bamba Cissé a réaffirmé sa volonté de consolider la sécurité sur tout le territoire et de restaurer l'image du Sénégal et des Sénégalais.

« Nous sommes un grand peuple et le Sénégal est respecté à l'étranger. Nous devons nous comporter de telle sorte que lorsque des étrangers viennent visiter notre pays, qu'ils puissent repartir en ayant une bonne impression des Sénégalais », a-t-il laissé entendre, insistant sur la préservation du cadre de vie. Selon le ministre, le temps est venu pour que tous les Sénégalais se comportent comme des « citoyens modèles prêts à participer au développement du pays ».